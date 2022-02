Ayuso, de los reproches de Feijóo a apoyar su candidatura a liderar el PP

Isabel Díaz Ayuso es una figura clave de la última etapa del PP, apuntalada en dos momentos que marcan la actual situación del partido. El primero fue la contundente victoria electoral en Madrid, de enorme fuerza simbólica por suponer la expulsión de la primera línea política del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ruptura con la cascada de derrotas que habían sufrido los populares. La segunda, el enfrentamiento público con Pablo Casado, con acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje.

La aparición de Díaz Ayuso como referente de la derecha, potencial líder del PP con intención de ganar poder orgánico presidiéndolo en Madrid, explica, al menos en parte, lo sucedido con Casado. Pero también es relevante para Alberto Núñez Feijóo, el dirigente elegido por los barones para sustituirlo. El presidente de la Xunta, instalado en ese grupo crítico que ni quería a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz ni aproximarse al discurso de Vox, tuvo un encontronazo con Ayuso, que pareció quedar muy atrás desde las elecciones madrileñas.

De la gestión del Covid a la victoria en Madrid

En plena polémica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, Feijóo dijo que no se sentiría responsable si gestionara la pandemia de la misma manera que la presidenta madrileña. El éxito electoral y el derrocamiento de Casado han hecho cuadrar las agendas de ambos líderes. De hecho, este domingo el presidente gallego defendió a Ayuso y Ayuso defendió la candidatura todavía no confirmada de Feijóo para tomar el mando del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró que no se presentará al congreso extraordinario del PP porque tiene “una gran responsabilidad con los madrileños” y, añadió que el PP debe armar «una alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez».

«Para ello hay que trasladar la ilusión a todos los españoles de que el Partido Popular sigue trabajando en ello. El presidente Feijoó va a contar con toda mi ayuda. Apoyo su candidatura actualmente, ya que antes del Congreso no se sabe aún si hay más candidaturas, pero creo que la suya es la mejor y lo que vamos a hacer es seguir colaborando con el PP en todo lo que necesite, y desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir haciendo el mismo trabajo», expuso.

Feijóo da largas a las acusaciones de Casado sobre Ayuso

A Feijóo, que igual que Ayuso asistió a un evento deportivo este domingo, le preguntaron por los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid que beneficiaron al hermano de la presidenta. El presidente de la Xunta dijo que si alguien tiene alguna duda acuda a la Justicia. Pero él no las alberga. «Yo tengo pocas dudas porque he gestionado la sanidad de España, he gestionado el Insalud y ahí dentro está la sanidad de Madrid, donde se gestionan miles de facturas diariamente», sostuvo.

Feijóo dijo «no conocer exactamente» lo que reconoció la comunidad madrileña pero sí que «se fía mucho más» de lo que dice la comunidad que «de lo que dicen otros comentarios». «Y lo que ha dicho es que ha habido unos 11.000 contratos tramitados con urgencia en un estado de alarma, todos los servicios de salud de toda España han hecho contratos de urgencia por necesidad», apuntó.