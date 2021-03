Bárcenas declara ante el juez que dio sobresueldos a Mariano Rajoy

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha declarado en la Audiencia Nacional que entregó sobresueldos procedentes de la caja B del partido a Mariano Rajoy, además de a los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo. Durante el interrogatorio del fiscal, Antonio Romeral, Bárcenas ha citado otros nombres de receptores de sobresueldos como el del parlamentario José Miguel Ortí y el del asesor Pedro Arriola. Además, ha señalado que figuran en la contabilidad paralela los nombres de los ministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, si bien personalmente él no les entregó dinero en mano.

“Yo a todos ellos no les he entregado personalmente, hay dos personas a las que yo jamás les di nada, que son Ángel Acebes y Rodrigo Rato, al resto, aunque normalmente era Álvaro Lapuerta quien entregaba las cantidades, en alguna ocasión yo les he entregado el sobre con la cantidad que les correspondía”, declaró el extesorero.

Manipular los papeles de Bárcenas

Bárcenas también relató que, después de que El País publicara las anotaciones de la contabilidad paralela del PP, fue convocado a una reunión en el despacho del abogado Javier Iglesias, entonces letrado de Lapuerta. Allí le proponen volver a repetir esos documentos pero cambiando las cantidades y conceptos «para generar dudas en la opinión pública» de si eran originales o no.

«Me ofrecieron 500.000 euros para cerrar el litigio laboral», ha recordado de esa reunión, tras lo que ha añadido que ese dinero que le ofrecían llegaba de empresarios, y que él se negó porque exigía la cantidad de 975.000 euros, que era lo que le «correspondía» en concepto de indemnización.

Una “instrucción” de Álvarez Cascos

Ante la incredulidad del fiscal Antonio Romeral, que no se explicaba por qué esos gastos no se llevaban con la contabilidad oficial, el extesorero se ha escudado en que era una «instrucción» que recibió su superior, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, del secretario general del partido, que en aquel momento era Álvarez Cascos. «Luego ya se mantuvo siempre en el tiempo hasta 2008, cuando cesa Cascos se incorpora el siguiente, le cuenta Lapuerta lo que se viene haciendo con esos fondos y se procede de la misma forma», ha aseverado.

Así, ha apuntado que tras Álvarez Cascos llegaron al puesto Arenas, Acebes o Cospedal, que pasaron a percibir sobresueldos por su cargo, y ha indicado que siempre se informó de todo por parte del tesorero al partido. También ha recordado que además de pagar «retribuciones» a cargos electos, se sufragó también en ‘b’ por ejemplo la campaña electoral de Luis Fraga –sobrino del fundador del PP– cuando se presentó como senador por Cuenca.