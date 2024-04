Besteiro pone en duda los fondos públicos para Altri y pide a Rueda que no sea “un delegado” de Feijóo

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, realizó este jueves su primera intervención en el pleno del Parlamento de Galicia como portavoz del PSdeG. Lo hizo en el marco del proceso de investidura del popular Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. El político lucense anunció el voto en contra de su formación y ofreció al líder del PPdeG articular distintos pactos con la oposición esta legislatura en materias como vivienda o sanidad.

Besteiro insistió en su discurso en que las políticas que muevan a la Xunta de Galicia los próximos cuatro años deben ser constructivas y no estar ancladas en la confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez. Así, afeó que en su discurso de investidura Rueda dedicase buena parte del mismo a cargar contra el Ejecutivo socialista. “Mal comienza una legislatura cuando es necesario buscar enemigos para autodefinirse”, dijo.

Pactos de legislatura

“El PSOE va a dar una oposición firme, constructiva y responsable porque tenemos vocación de Gobierno y una experiencia acreditada en la gestión pública”, expuso el ex presidente de la Diputación de Lugo, que insistió en que la Xunta de Rueda no puede “buscar enemigos inventados”. “Entre Galicia y el Partido Socialista, no dudaremos en elegir Galicia y los intereses de los gallegos y las gallegas”, dijo, para espetar al presidente aún en funciones: “Entre la política de confrontación de Feijóo y Galicia, opte por Galicia, no por ser delegado de nadie”.

A pesar de las críticas, Besteiro tendió la mano a Rueda para articular distintos pactos. En primer lugar, el líder del PSdeG opta por alcanzar un acuerdo entre los grupos con representación en el Parlamento para poner en marcha un plan de construcción de 2.500 inmuebles públicos, así como un plan de rehabilitación para los concellos, establecer zonas tensionadas y frenar la proliferación de la vivienda turística.

También manifestó la necesidad de llegar a acuerdos en temas sanitarios que pasen por dotar de más profesionales el Sergas, así como aumentar los servicios sociales de atención a los mayores y, en otro orden de asuntos, articular “un gran acuerdo de país por la defensa del gallego”, después de años de maltrato, a su juicio, por parte de la Xunta de Núñez Feijóo. Otro de los pactos planteados se centra en la financiación local de los ayuntamientos.

En su discurso de investidura, Rueda también planteó a los grupos de la oposición un acuerdo en materia de industria. A ese respecto, Besteiro solicitó a Rueda apostar por las renovables, aunque desde un prima ordenado y de respeto al medio ambiente y el patrimonio de Galicia. “Ustedes no tienen claro el modelo para el desarrollo energético de Galicia, apostemos por la ambición de las renovables”, dijo el político que pidió a Rueda explicaciones públicas sobre el apoyo de la Xunta al proyecto de la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei.

«Dar la cara» con Altri

A juicio de Besteiro, desde que comenzó a hablarse del proyecto, hace casi dos años, hasta ahora, el planteamiento ha cambiado mucho, lo que ha despertado los recelos de la ciudadanía. “Se empezó a hablar de una gran industria que iba a crear 2.500 empleos y, ahora, creen que puede ser una gran farsa para implantar una celulosa”, expuso.

Leer más: Rueda asegura que Altri tiene el aval de Pedro Sánchez ante las dudas de Besteiro

Así, Besteiro indicó que es responsabilidad de la Xunta velar por el cumplimiento de la normativa ambiental así como por un control de las ayudas públicas a las que puede optar el proyecto, “un control que también le va a corresponder al Gobierno de España y de la Unión Europea”. “A la gente le empieza a dar la sensación de que aquí hubo cosas raras, al principio se hablaba del gran proyecto verde del PP y, en realidad, lo único que sabemos es que el PP está muy verde”, afeó.

Así, Besteiro pidió a Rueda que comparezca públicamente para aclarar dudas sobre Altri. “O no sabía Rueda lo que se iba a hacer o no quería hablar sobre eso”, dijo, para indicar que “tendrá que explicar si se le van a dar fondos públicos a este proyecto”. “Le animo a dar la cara”, concluyó.