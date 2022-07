Bruselas apunta al hidrógeno y al naval como bazas de Galicia para los Next Generation

El portavoz de la Comisión Europea en España, Maciej Berestecki, participó en un desayuno informativo este jueves en Santiago para explicar la acción política de Bruselas en asuntos relevantes para Galicia en los próximos años, como los fondos Next Generation, la nueva PAC o los fondos de cohesión. La postura de Bruselas respecto a los PERTE y el reparto de ayudas, criticada desde la Xunta por una supuesta falta de transparencia en los criterios y lentitud, es clara: no entran en cómo se distribuyen las ayudas ni en qué proyectos son seleccionados. En la comunidad aguardan respuesta empresas relevantes como Stellantis o el principal proyecto impulsado por el Gobierno gallego a los Next Generation, la fábrica de fibras textiles de Altri.

“El mecanismo de recuperación y resiliencia es gestionado por cada país miembro. La Comisión Europea no interviene en el reparto, sino que sigue el cumplimento de los hitos y objetivos del plan”, señaló Berestecki. Precisamente, la fiscalización del cumplimiento de objetivos implicará una auditoría “vigorosa” sobre los efectos de la inyección de ayudas en España y condiciona en alguna media su distribución. Por ejemplo, obliga a que el dinero llegue a las pymes o a que los territorios más afectados por el Covid reciban una mayor cuantía de ayudas. “Dentro del plan español está el criterio de que llegue a las pymes y se va a monitorizar que se cumpla desde la Comisión”, asevera.

España es “un buen ejemplo”

Bruselas tiene una opinión positiva de cómo se están gestionando los fondos europeos en España. “Tenemos la sensación de que podría ser más rápido, pero gestionar esa cantidad de fondos de manera muy ágil es un reto difícil. El Gobierno ha puesto muchos recursos y no hay una crítica muy grande a su gestión. En general, nos parece una gestión bastante buena y se está utilizando como referencia para otros países al ir más adelantada. Respecto a la gestión de los fondos, España es un buen ejemplo”, explicó Berestecki.

Leer más: Galicia se lanza a por 400 millones en fondos europeos para proyectos culturales

Galicia ha recibido 681 millones de euros procedentes de los Next Generation, según sus datos, mientras que España tiene concedidos 30.000 millones de los que resta un último pago de 12.000 millones.

Hidrógeno y PERTE naval

El portavoz de la Comisión Europea destacó la oportunidad que representa para Galicia el desarrollo de energías renovables en el marco del pacto verde europeo y los objetivos fijados por el Plan RePowerEU de cara a 2030. En este sentido, señaló a los proyectos de hidrógeno verde presentados en la comunidad y para los que las empresas están solicitando fondos Next Generation. También al PERTE de construcción naval para la fabricación de “barcos con bajas emisiones” y el desarrollo “de una cadena de valor” en torno al ensamblaje de buques más sostenibles que “es una prioridad” para Galicia.

Para Bruselas lo es la implantación de fuentes de generación renovable porque, cuanto antes haya un volumen suficiente de producción, antes podrá superar su dependencia del gas ruso. El Plan RePowerEU incluso prevé establecer zonas de referencia para la implantación de estas energías de manera acelerada, con menos trámites y control ambiental, permitiendo reducir a tres años procesos que en otras circunstancias pueden durar hasta ocho o nueve años.

Apoyo al rural

Berestecki explicó que la nueva perspectiva financiera de la UE 2021-2027 arranca en 2023 con el gran objetivo del pacto verde, pero también incidiendo en la cohesión territorial. España recibirá 35.000 millones durante el periodo y a Galicia le corresponderán 3.150 millones, un 8% más. Parte de estos fondos, apuntó, podrán ser utilizados para combatir la despoblación, otro de los grandes retos que afronta la UE.

“Es un proceso muy complejo de parar porque tiene que ver con el desarrollo regional pero también con falta de perspectivas para zonas rurales de empleo. La Comisión quiere invertir en regiones rurales con el desarrollo de infraestructuras de transporte, digitalización, turismo, respaldo a agricultores y más fondos a las regiones despobladas”, dijo.

Para la nueva PAC, indicó que los dos grandes objetivos serán el desarrollo de una agricultura ecológica y sostenible, así como el relevo generacional en el campo. “Por primera vez, tiene como objetivo proteger las condiciones de trabajo de los agricultores y ayudar a los agricultores jóvenes, con tradición o cultura en el campo, para seguir con esa actividad”, señaló.