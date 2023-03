Caso Monbus: Rueda defiende a la Comisión da Competencia tras la sentencia del TSXG

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado que la Comisión Galega da Competencia es un órgano “independiente”, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ordenase incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa por “indicios de haber podido repartirse el mercado”.

Leer más: Cerco judicial a Monbus y Alsa por repartirse el mercado del transporte de viajeros

Rueda ha sido preguntado tras el Consello por los integrantes de esa comisión, que preside Ignacio López-Chaves y cuyos vocales son María Teresa Cancelo y Daniel Neira Barral. “¿Va a cambiarlos o exigir responsabilidades?”, ha sido la cuestión, en relación a los vínculos con el Partido Popular.

Decisiones entre empresas

“El TSXG no se refiere al proceso de concesión que hace la Xunta, sino que se refiere a decisiones individuales entre empresas que yo no entro a valorar, lo hace el propio tribunal superior”, ha respondido Rueda. En cualquier caso, ha añadido que la Xunta “no puede entrar en la apertura o no de expedientes” ya que “son decisiones de un órgano independiente y poco más que decir”.

La sentencia se retrotrae a 2020, cuando ambas compañías concurrieron a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera. De las 29 concesiones que se contrataron, se presentaron a cinco en UTE.



En 2021, la Comisión Galega da Competencia archivó las actuaciones a raíz de las denuncias que habían presentado la CIG y Travieso Consultores de Gestión y Software de Transporte de Viajeros. Después, fue Travieso Software Transporte de Viajeros la que recurrió a la justicia la decisión de este organismo público autonómico.