Caso Pegasus: el líder de Podemos Galicia pide responsabilidades a Israel por el espionaje

Mientras Pablo Iglesias pide dimisiones en el CNI y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el líder de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, añade un responsable más al caso del espionaje a políticos con el software Pegasus, que según desveló el Ejecutivo este lunes también afectó a la propia ministra y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El diputado gallego considera que, “si una empresa israelí, monitorizada por el Gobierno de Israel, entrega su software para espiar al Presidente del Gobierno y a otros dirigentes políticos y del Gobierno lo lógico es señalar la responsabilidad del Estado de Israel y actuar en consecuencia”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

— Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) May 2, 2022

Gómez Reino también se suma a la petición de dimisiones en el CNI al permitir el espionaje. “Si el CNI no detecta los pinchazos, o detectándolos no da señal de alarma, lo lógico es cesar a los responsables (operativos y políticos). Lo mínimo que se puede exigir a unos servicios de inteligencia es no espiar y conseguir que no se espíe a los dirigentes de su país”, añadió.

Sánchez y Robles llevan el espionaje a la Audiencia Nacional

La denuncia de la Abogacía del Estado por el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llegado a la Audiencia Nacional, que la enviará a reparto al tratarse de unos hechos de 2021.

Según han informado este lunes fuentes jurídicas, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y en funciones de guardia, ha acordado remitir la denuncia al Juzgado Decano para que se proceda a su reparto al que por turno corresponda.

En el escrito presentado este lunes por la Abogacía del Estado se denuncia la infección de los dispositivos móviles de Sánchez y Robles por la herramienta Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021.

Según las normas de reparto, el juzgado de guardia es el que asume la competencia de los atestados, denuncias o querellas que se presenten por hechos ocurridos durante ese periodo de la guardia o al menos a partir de las 24 horas del viernes anterior al inicio de la misma.