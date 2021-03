Castilla y León investiga otros tres casos de efectos secundarios de AstraZeneca

Nuevo frente abierto para AstraZeneca por las dudas sobre los efectos secundarios de su vacuna. Castilla y León ha informado este miércoles de que mantiene abiertas tres investigaciones por casos de posibles reacciones graves al suero contra el Covid-19 de la farmacéutica británica.

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha revelado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha incluido ninguno de estos casos dentro de su investigación que está llevando a cabo con reacciones a esta vacuna de diferentes puntos de Europa y ha asegurado que por ahora «no existe una vinculación clara» con los criterios marcados por las autoridades sanitarias sobre reacciones con trombosis cerebrales.



Casado ha reconocido investigación aún está en niveles incipientes y que no está clara esta vinculación y ha apuntado que los dos casos notificados el pasado viernes de posibles reacciones graves a la vacuna de AstraZeneca están pendientes aún de su «estudio completo y su desarrollo», por lo que hasta que los detalles «no sean más concluyentes» no vincularán estos tres casos ahora investigados con el compuesto de Oxford.

Más de 30.000 dosis administradas en Castilla y León



Los dos pacientes fueron atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno de ellos con un diagnóstico de encefalitis inmunológica no infecciosa, del que evolucionó de forma favorable. El otro tenía un ictus del que fue tratado y recibió el alta.

El veto temporal de 15 días a la vacunación con AstraZeneca mientras la EMA no culmine su nuevo informe sobre los efectos secundarios de este suero se ha producido tras un fin de semana con más de 15.000 dosis administradas a través de vacunaciones masivas en Galicia, casi la mitad de las 30.154 que Castilla y León ha administrado en su territorio desde la aprobación de los antígenos de AstraZeneca.