Hablan los expertos sobre la retirada de AstraZeneca: «Es un error gravísimo que puede causar muertes»

La decisión de varios países europeos de retirar o pausar la vacunación con AstraZeneca es «un error gravísimo» basado en el miedo a «repercusiones mediáticas» que preocupa a la comunidad científica. La cancelación del proceso de inmunización con el fármaco anglosueco provocará una «ralentización del proceso» que «causará más muertes por Covid», según el CEO de Qualitec Farma, Óscar Mesa.

Mesa, que dirige la organización de investigación por contrato para entidades farmacéuticas, sigue de cerca los últimos tratamientos contra el Covid y asegura que la comunidad científica está «muy preocupada» por la decisión de Austria, Dinamarca, Islandia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, Holanda y finalmente España. «Retirar este producto puede suponer muchas más muertes que no retirarlo, no está confirmado que el efecto tromboembólico esté directamente relacionado con administración de la vacuna, y en todo caso se trata de once casos en 17 millones, supone un porcentaje muy pequeño», apunta Mesa.

Las decisiones que se han tomado en estos países «han sido decisiones meramente políticas por la repercusión mediática que tiene la pandemia, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Si se retiran las dosis de AstraZeneca, ¿qué nivel de fallecimientos vamos a tener por no administrar la vacuna? Habrá más contagios y más muertes porque la población no estará inmunizada, la gente que dejará de vacunarse en todos los países y se ralentizará la campaña aún más de lo que ya está». Para Mesa, las decisiones no se pueden tomar de manera «unilateral» como hizo el Gobierno de España mediante el Ministerio de Sanidad, sino que tienen que atender a lo que dicte la Agencia Europea de Medicamentos y los organismos adscritos a ella en cada país, que por ahora siguen recomendando la administración de la vacuna.

Efectos secundarios «necesarios»

Los efectos secundarios de trombos y alergias registrados en algunos países entran «dentro de lo esperable» para el biomédico, cuya relación con la inyección remarca que «todavía no está demostrada». Este tipo de reacciones, acordes al principio básico de las vacunas «no solamente son esperados sino que son necesarios» ya que es «la respuesta inmunitaria del organismo lo que realmente demuestra que el fármaco es efectivo. Si no hubiera una respuesta podríamos pensar que la vacuna no funciona«, precisa.

Como la aparición de efectos secundarios es «necesaria» en el proceso, Mesa asegura que lo sucedido con AstraZeneca se repetirá con otros fármacos como Pfizer y Moderna. Cuando esto suceda, espera que hayamos aprendido de lo ocurrido con la inyección anglosueca y «que no se cancelen las demás vacunas porque sería un enorme paso atrás». Solamente vería procedente la revisión «si se confirma una relación directa con la administración de la vacuna, si los casos son graves y en un porcentaje suficientemente elevado como para que se vea comprometido el parámetro beneficio-riesgo».