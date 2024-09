BNG y PSOE rechazan la energética de Rueda, que ven “una cortina de humo” que beneficia “al sector privado”

Recursos de Galicia, la utility impulsada por la Xunta en asociación con el capital privado gallego pondrá en marcha una comercializadora energética el año que viene. Según anunció Alfonso Rueda este domingo se denominará RDG Comercializadora Galega de Enerxía y venderá electricidad a sectores estratégicos de la comunidad y a los vecinos de las zonas donde se instalen esos proyectos. Energía que será 100% renovable y que se venderá por debajo de los precios de mercado. La noticia no ha sido bien acogida por la oposición en Galicia que ve un intento de Rueda de beneficiar al sector privado.

La empresa pública energética del BNG

La viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, ha tachado de «propaganda y cortina de humo» el anuncio de Rueda.

Leer más: El BNG mete a la energía en campaña y promete una empresa pública y una tarifa gallega

«El anuncio resultaría gracioso si no fuese tan grave, porque hay que recordar que el PP lleva años oponiéndose a la creación de una empresa pública de energía que defiende el BNG», criticó la nacionalista.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de junio los nacionalistas gallegos llevaron al pleno del Parlamento de Galicia una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. «El PPdeG lo rechazó, votó en contra y vetó la tramitación de esta iniciativa», recordó.

“No beneficiará a los gallegos”

Para la parlamentaria del Bloque, este anuncio de Rueda es, «una vez más», un «intento por esconder, por tapar» que el PP «lleva años trabajando para el lobby de las eléctricas», utilizando el Consello de la Xunta y del Gobierno gallego para «beneficiar especialmente a las energéticas amigas del PP».

Así, los nacionalistas ven en este anuncio una «cortina de humo, puro marketing y pura propaganda» que, en su opinión, «no va a beneficiar en absoluto» a los gallegos.

“Maniobra encubierta para el PSdeG”

Por su parte, el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha calificado de «confuso y oportunista» el proyecto de la y ha considerado que es una «maniobra encubierta» para «beneficiar al sector privado».

En un comunicado, el socialista ha incidido en que Rueda, a lo largo de los últimos años, «rechazó sistemáticamente» propuestas que el PSdeG llevó al Parlamento de Galicia para crear un sistema energético «justo y sostenible». Sin embargo, ha continuado, ahora retoma esas «mismas ideas», pero condicionadas a los «intereses de las grandes energéticas».

«Rueda hace un anuncio importante, pero no se dignó a explicarlo de manera clara. No concretó nada sobre cómo será la participación pública y tenemos razones para sospechar que esto no será más que una maniobra encubierta para beneficiar al sector privado como ya vimos en otras ocasiones», afirmó.

Parón eólico

En este sentido, ha hecho referencia a que el Gobierno del PP en la Xunta «fue el responsable» del parón eólico, al «oponerse» a las medidas de impulso de las energías renovables y «apoyando la quema de carbón». «Ahora, dicen querer impulsar la descarbonización, pero lo hacen sin claridad ni compromisos firmes», ha sentenciado Torrado.