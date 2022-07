El absentismo laboral en Galicia asciende hasta el 6,2%, por debajo de la media nacional

La tasa de absentismo laboral en Galicia aumentó 0,2 puntos en 2021 con respecto al año anterior hasta situarse en un 6,2% según el Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, publicado este miércoles. Aunque el dato está por debajo del 6,6% de la media nacional, la comunidad gallega se coloca entre las siete regiones en las que la tasa está por encima del 6% junto a Asturias, Canarias, Navarra, La Rioja, Aragón y la Región de Murcia.

En concreto Galicia pasó de 93 horas perdidas por absentismo al año por cada asalariado en 20220 a 100 en 2021. Según explica el informe las horas no trabajadas se dividen en dos categorías: por un lado las vacaciones, festivos y ERTEs y por otro el absentismo. El aumento de la tasa en 2020 y 2021 se explica por el incremento de IT (enfermedad común o accidente no laboral), como un efecto directo de la pandemia.

En cuanto a las horas pactadas, es decir, el total de horas recogidas en convenios o contratos laborales, Galicia se sitúa como la segunda región de España con el mayor número con un total de 1.614 horas al año. La jornada pactada efectiva más prolongada en 2021 corresponde a la Comunidad de Madrid con un total de 1.654.

Datos absentismo laboral primer trimestre 2022

El informe de Adecco también recoge información sobre el absentismo durante el primer trimestre del 2022. Los datos que figuran en él proceden de las cifras oficiales de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos generales la tasa de absentismo a nivel nacional se ha situado durante el primer trimestre de este 2022 en un 7,5%.

Las comunidades autónomas más afectadas en los tres primeros meses del año han sido Canarias y País Vasco con un 8,9% y 8,5% respectivamente. Sin embargo, analizando los datos por sectores, Galicia también se encuentra entre las regiones con mayor tasa en el primer trimestre de 2022. En concreto, en el sector de la construcción, la comunidad gallega se sitúa como la segunda región con un mayor porcentaje, alcanzando un 6,9%.

El sector de la construcción gallego también es uno de los más afectados por el absentismo laboral por incapacidad temporal. Con un dato del 5,9% se posiciona como la segunda zona en las que el absentismo por IT tiene una mayor presencia tan solo superado por Asturias que ha registrado un 6,6%.