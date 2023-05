El BNG abre la puerta a que Inés Rey gobierne sola en A Coruña

El BNG tiene claro que A Coruña tendrá una alcaldesa socialista, pero no tanto que vaya a entrar en el Gobierno. De hecho, no parece que sus prioridades pasen por conformar un bipartito en el consistorio coruñés. El líder de la formación nacionalista en la ciudad, Francisco Jorquera, ha dicho que «la vocación del BNG no era entrar en ningún gobierno, es ser gobierno, por eso todas las hipótesis están abiertas, dependerá del grado de acuerdo la fórmula final».

Hizo estas manifestaciones en un acto conmemorativo en el que compartió con la alcaldesa en funciones, Inés Rey, y en el que ambos se mostraron abiertos a buscar «fórmulas» para garantizar un gobierno «progresista». Jorquera ha asegurado que hay que esperar a la proclamación definitiva de los resultados y a las reuniones de los partidos. Con todo, ha expresado la «máxima disposición» para garantizar la gobernabilidad.

El exdiputado del BNG en el Congreso ha explicado que la posición del BNG vendrá definido por «los intereses de la ciudadanía» y que serán «firmes y exigentes» ya que «hay muchas cosas que corregir» del anterior mandato. A juicio de Jorquera, es necesario acordar «cuáles deben ser las prioridades, los ejes de acción del gobierno de los próximos cuatro años» y también «exigir mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo acordado». Los nacionalistas quieren programa y mecanismos para controlar que se cumple antes que cargos.

Inés Rey pide paciencia

Inés Rey, por su parte, ha emplazado a esperar a las reuniones de los partidos a nivel interno para lugar comenzar a hablar por parte de ambos grupos, tras confirmar que por ahora no hay un protocolo de negociación establecido.

Cuestionada en todo caso si habrá una alcaldesa socialista — en estas elecciones el PSdeG obtuvo 11 ediles y el BNG cuatro, frente a los 12 del PP–, se ha remitido al respaldo del electorado. «Los ciudadanos hablaron, apostaron por un gobierno progresista, con mayoría de izquierdas». «Ya hablaremos de las fórmulas», ha añadido.