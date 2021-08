El PP abre un frente contra Pedro Sánchez por apartar a Galicia de la nueva remesa de Pfizer

El PP redobla sus críticas contra el PSOE a cuenta del reparto de las nuevas remesas de vacunas. La exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha pedido al Ministerio de Sanidad que ofrezca explicaciones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre los motivos por los cuales ha decidido dejar a Galicia sin ninguna de las 3,4 millones de dosis extraordinarias de Pfizer anunciadas por el Gobierno.

«Lo que queremos es, por favor, que lleven al CISNS de este miércoles los criterios de reparto de las vacunas, así todos los españoles nos enteraremos de si estamos en igualdad de condiciones o no lo estamos. No sabíamos que la España multinivel iba a llegar también a las vacunas«, ha denunciado Pastor en declaraciones a los medios de comunicación desde Triacastela (Lugo).

A vueltas con los criterios del reparto

Pastor se ha referido así a las “cero” vacunas de Pfizer que recibirá Galicia, mientras que de las “vacunas de Moderna les toca la mitad», ha añadido. «Eso hace que no se pueda vacunar a todos los ciudadanos, que no pueda llegar también a los jóvenes. Por eso, pedimos al Gobierno que nos explique con qué criterios reparten las vacunas entre los españoles. Nosotros [Galicia] no queremos ser más que nadie pero tampoco ser menos que los demás«, ha reivindicado.

Además, preguntada sobre la posibilidad de tener que aplicar una tercera dosis de la vacuna, Pastor ha pedido «menos frivolidad en materia sanitaria y científica». «Hay que empezar por hacer estudios de inmunidad poblacional para saber en personas mayores y especialmente vulnerables, como trasplantados o inmunodeprimidos, lo que tenemos que hacer. Pido que no se tomen más decisiones de propaganda sino con criterios científicos y técnicos», ha remachado.