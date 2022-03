El PSOE ataca a Feijóo por el pacto con Vox en Castilla y León: «El inicio no es esperanzador»

El primer secretario del PSC culpa a Alberto Núñez Feijóo del pacto entre PP y Vox para mantener a Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León.

«No me gusta que se esquiven responsabilidades y se intente decir que aún no está. Es quien tiene toda la legitimidad, porque ya se sabe. No hay otro candidato para opinar sobre este tema y tomar decisiones», ha apuntado Salvador Illa en una entrevista en RTVE. El exministro de Sanidad ha señala a Núñez Feijóo porque considera que «es la persona que está llamada a dirigir el partido».

En esta línea, Illa ha expresado su preocupación por la decisión de los populares de permitir que «un partido de extrema derecha entre en un gobierno de una comunidad», y lo ha considerado un punto de inflexión. Al preguntársele si esto anticipa que será difícil llegar a acuerdos con Feijóo, ha asegurado que lo desconoce pero «el inicio no es esperanzador porque se inaugura con la entrada de Vox en el gobierno de una comunidad y pone en cuestión consensos muy básicos de la sociedad española y europea».

La Conferencia de Presidentes

Las declaraciones de Illa tienen lugar a las puertas de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma. El primer secretario del PSC ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acuda a la Conferencia de Presidentes, y ha calificado de «retórica» el argumento de que esto no debe entenderse como un paso para la normalización de las relaciones entre las instituciones del Estado y Cataluña.

«Entiendo que ha rectificado y ha acertado rectificando. Menos mal», ha sostenido, tras asegurar que en la Conferencia de Presidentes se abordarán cuestiones relevantes y cómo se coordinan esfuerzos para acoger refugiados. Así, ha insistido en que Aragonès ha hecho «bien» en tomar esta decisión, le ha expresado su apoyo y ha recordado que el expresidente catalán Quim Torra estuvo presente en todas las que se hicieron sobre la pandemia.