El PSOE carga contra Feijóo por el pacto con Vox en Castilla y León: “Este PP es el más viejo de todos”

El pacto de Gobierno que el PP de Castilla y León ha alcanzado con Vox ha levantado las críticas del PSOE, que carga directamente contra el todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al entender que el mandatario, en la práctica, ya lleva las riendas del partido a nivel estatal, si bien el congreso extraordinario de sucesión de Pablo Casado no se celebrará hasta el próximo abril.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha arremetido contra lo que considera “el pacto de la vergüenza”, a la vez que ha insistido, en declaraciones en el Congreso, que el presidente gallego “avala y respalda el acuerdo y de ninguna manera ha sido ajeno”.

Feijóo y los acuerdos con Vox

Lo cierto es que, al menos en Galicia, el dirigente gallego ha marcado siempre distancias con Vox, que no tiene representación ni en los ayuntamientos de la comunidad ni en el Parlamento autonómico. De hecho, no son pocas las veces en las que ha afirmado que no pactaría con los de Abascal. No obstante, en la última semana, el dirigente gallego insistió en que era el líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el que tenía la potestad y obligación de intentar llegar a un acuerdo con quien considerase que podía ofrecer estabilidad al Ejecutivo.

Lastra ha cargado con fuerza contra el pacto, indicando que, de la mano de Feijóo, “la extrema derecha vuelve a gobernar 40 años después”. “Este PP nuevo es el más viejo de todos”, indicó.

Cordón sanitario

Según su interpretación, Feijóo va a liderar el PP después de haber pactado con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para «tapar su corrupción».

Por otro lado, insistió en que han sido los populares los que no han querido aceptar la oferta del PSOE para establecer un cordón sanitario en torno a Vox. “Les tendimos la mano, pero Feijóo ha decidido abandonar a los demócratas”, dijo.