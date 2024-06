Elecciones europeas: Pontón y Besteiro buscan resarcirse de las autonómicas y Rueda exhibir músculo

El próximo domingo, 9 de junio, se celebran las elecciones europeas, en donde la ciudadanía de los estados comunitarios acuden a las urnas para decidir sus representantes en Bruselas en unos comicios que se celebran cada cinco años. Sin que esta cita coincida con ninguna otra elección y a pesar de la fuerte tensión en el espacio político estatal, Galicia acude a las urnas tras una campaña que no ha sido especialmente movilizadora.

Las elecciones se celebran después de que el pasado 18 de febrero, el PP revalidase su mayoría absoluta al frente de la Xunta en las primeras elecciones autonómicas celebradas con Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Aunque los populares perdieron dos escaños, Alfonso Rueda acalló a quienes pensaban que no sería capaz de continuar la estela del de Os Peares en San Caetano. Aunque las encuestas pronosticaban que era posible un cambio de Gobierno, el bloque de izquierdas no fue capaz de dar el sorpasso al PP: el BNG de Ana Pontón logró su mejor resultado hasta el momento, con 25 diputados, pero las cuentas no salieron ante el derrumbe del PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro, que se hundió hasta los 9 escaños.

Con estos mimbres, Galicia cerró este viernes una campaña con escaso impacto en la población y con un discurso con marcados tintes estatales, en donde el PP insiste en presentar las europeas como una suerte de plebiscito a Pedro Sánchez y el PSOE en frenar un avance de la ultraderecha.

Millán Mon

El PPdeG cerró este viernes la campaña de las europeas en A Coruña. Rueda insistió en la movilización. “Tenemos que responder en las urnas, con contundencia y con democracia”, dijo, insistiendo en que Galicia se juega mucho en Europa, especialmente los sectores de la pesca, el campo y la infraestructuras. El candidato gallego a las elecciones europeas, Francisco Millán Mon, también apeló a la participación.

En el acto en A Coruña no faltaron las referencias críticas a Pedro Sánchez. “Es una oportunidad para todos los coruñeses y gallegos y también para todos los españoles de responder a las políticas populistas y profundamente perjudiciales de Sánchez, así como de hacer oír sus voces en Europa”, dijo.

Ana Miranda

El BNG se presenta en coalición con ERC, Bildu y Ara Més bajo el nombre de Ahora Repúblicas, siendo la candidata Ana Miranda, que este viernes cerró campaña con Pontón en Santiago de Compostela.

Con una argumentario similar al que le otorgó una subida de seis escaños en la Xunta, Pontón insistió en que, en esta campaña, “solo el BNG habló de Galicia y de lo que le importa y afecta a los gallegos”, denunciando que el PP y el PSOE prefirieron «despistar» con sus «líos madrileños» para «no tener que explicar por qué defienden políticas que son contrarias a los intereses de los gallegos». «Galicia se juega mucho», dijo.

«Este domingo nos jugamos que en Bruselas se hable de los temas gallegos, de las preocupaciones de nuestra gente del mar y del agro, de las personas que no llegan a final de mes, de los desahuciados, de los que no reciben atención médica y de todos los que sufren los recortes del Gobierno del PP», dijo Miranda, asegurando que el BNG es «garantía» de tener «voz propia» en Europa.

González Casares

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el candidato gallego socialista a las europeas, Nicolás González Casares, llaman a votar por Partido Socialista como el «único proyecto galleguista y europeista».

En un cierre de campaña en Santiago, ambos han alertado de la amenaza de una ultraderecha que pone en peligro a la Europa solidaria y de progreso, después de haber salido adelante sin «dejar a nadie atrás» con los fondos de recuperación tras la covid.

El eurodiputado lalinense ha señalado el aspecto simbólico de elegir Compostela para el cierre de campaña como punto de relación histórica con el resto del continente, «el fin del Camino, pero donde empieza todo para los gallegos y las gallegas». Destaca que el PSOE está «creciendo mientras el PP juega a empatar, y quien juega empatar pierde».