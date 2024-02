Jácome, el voto exterior y las grandes ciudades, claves en las elecciones gallegas más ajustadas

“No me veo pactando en ningún caso para ser presidente de la Xunta”. Fueron las palabras de Alfonso Rueda, esta misma semana, en una entrevista concedida a Economía Digital Galicia. Sin embargo, las autonómicas gallegas se celebran este domingo y todo está en el aire. Las formaciones de izquierdas aseguran que al PPdeG no le dan los números y ven poco probable que logre los 38 diputados que confieren la mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Sin embargo, la gran incógnita está en la Cidade das Burgas. Democracia Ourensana, el partido del controvertido alcalde Gonzalo Pérez Jácome podría convertirse en llave de Gobierno tras este 18F. Y el regidor ya ha advertido que no tiene “cordones sanitarios” hacia nadie, su apoyo irá para el que le prometa “más pasta” para su provincia.

El último sondeo del CIS de José Félix Tezanos otorgaba a los Pérez Jácome una horquilla de entre cero y un escaño en el Parlamento gallego. No obstante, desde el partido aseguran que pueden llegar a los dos o tres diputados. El pasado año, Jácome, con una campaña centrada en denunciar el secular maltrato de las instituciones a Ourense y con un gran componente festivo, logró reunir más de 19.000 votos en la ciudad y erigirse en la lista más votada, con 10 concejales. Las encuestas electorales no le pronosticaban esa representación lo que hace que, ahora, haya quien también dude del voto oculto que arrastre la formación del mandatario local, que se ha pasado la campaña subiendo a redes sociales montajes irónicos sobre el menosprecio político a la provincia. El último, uno en el que emula a Russel Crowe en Gladiator e indica que es un “habitante de una tierra olvidada por todos los que han gobernado la Xunta de Galicia”.

Esta semana, según fuentes consultadas por este medio, los sondeos internos que manejan varias de las formaciones con opciones de entrar en el Parlamento gallego abrían la puerta a que Democracia Ourensana llegase a los dos escaños. Es cierto que en la comunidad gallega es preciso obtener un 5% de los votos para lograr un acta en el Pazo do Hórreo, algo que beneficia a los partidos ya implantados sobre los nuevos, pero también lo es que las provincias de Lugo y Ourense están sobrerrepresentadas por encima de su población en el reparto de escaños.

Aunque Rueda asegura que sale a por la mayoría absoluta y que, en su pensamiento, no está en el de pactar con nadie, lo cierto es que, el socio natural del PP sería Democracia Ourensana, toda vez que ambas formaciones llegaron a acuerdos en el Concello y la Diputación de Ourense.

¿Fuga a Vox?

Resta también la incógnita de Vox. El CIS vaticinó que los ultraderechistas podrían llegar a hacerse con un acta en el Parlamento, si bien es cierto que, en la comunidad gallega, tan solo cuenta con una única concejala en el ayuntamiento ourensano de Avión. El miedo de los populares no estaría tanto en que los de Abascal consiguiesen un escaño por A Coruña (de producirse, sería el más probable) sino en una fuga de votos que los aleje de la mayoría absoluta. Y es que existe dentro del partido quien teme a que las noticias de las últimas semanas que apuntaban a que Feijóo habría estudiado una amnistía «con condiciones» a Puigdemont podría haber abierto una nueva fuga hacia Vox de una parte de su electorado.

En un 18F especialmente abierto, con un BNG al alza y un PSdeG que, aunque no crecería en escaños según los últimos sondeos publicados, podría sumar la mayoría necesaria para un gobierno bipartito, otra de las claves podría estar en el voto de la diáspora.

Voto extranjero

De los 2,7 millones de electores llamados a las urnas este domingo, casi medio millón según los datos del INE están en el extranjero: el 18% del censo. Además, estas son las primeras autonómicas desde 2009 en las que no se pide el voto rogado de la emigración, lo que hace pensar que el número de papeletas podría subir. De nuevo, un dato hace que las miradas se posen en la provincia de Ourense. Allí, de un total de 355.000 votantes, más de 100.000 se encuentran fuera.

Si el voto emigrante fuese, finalmente, clave a la hora de decidir el color de la Xunta, habría que esperar hasta el 29 de febrero para conocer al próximo presidente o presidenta del Gobierno gallego, ya que el escrutinio comenzará el día 26 y puede durar hasta tres jornadas. En los últimos comicios sin voto rogado, en 2009, la participación del CERA (Censo de Residentes Ausentes) llegó al 30% del mismo mientras que en 2020 rondó el 3%. Tradicionalmente se cree que el voto emigrante favorece al PP, aunque no siempre ha sido así.

¿Habrá un cambio significativo de participación estas autonómicas? Aunque previsiblemente va a crecer, existen muchas dudas sobre que el mismo pueda dar lugar a un cambio en el reparto de diputados. Y es que los carnavales, que decían que podrían desmovilizar electorado en Galicia, también se celebran fuera…

Según el portal España Exterior, a datos de este 15 de febrero, la Embajada de España en Buenos Aires había recibido un total de 7.035 sobres de votación de gallegos: 5.066 enviados por correo y 1.969 depositados en las urnas instaladas en la oficina diplomática. De los 7.035, 2.535 corresponden a la provincia de A Coruña, 2.146 a la de Pontevedra, 1.192 a la de Ourense y 1.149 a la de Lugo.

Aunque los datos por correo son provisionales, habrían ejercido el derecho a voto el 4,6% de los más de 150.000 gallegos que están inscritos en el censo CERA de la demarcación consular de Buenos Aires. El dato es bajo pero hay que tener en cuenta que en 2020, con pandemia y voto rogado, solo votaron 5.404 gallegos del exterior, en todo el mundo, el 1,2% del censo en la diáspora. Según el citado portal, se espera que, en este caso, la participación llegue al 10%.

El consulado de Montevideo habría recibido 2.377 votos, el 6,3% de los electores censados en esta demarcación, mientras que, con algo más de 1.800 papeletas, en Venezuela se habría llegado a un 7% del CERA. Por su parte, en el consulado de París se habrían acumulado casi 1.300 votos, de nuevo, la mayoría por la provincia de Ourense.

Voto urbano

Al margen de estas dos variables, este domingo, los partidos estarán especialmente pendientes del voto urbano en las grandes ciudades, donde se cree que, en esta ocasión, podría haber un mayor baile de escaños. Un hecho es que tanto Feijóo como Pedro Sánchez llevan semanas con actos en las grandes urbes, como en el caso de A Coruña. Allí hay que tener en cuenta que aunque gobierna el PSOE, el PP es la fuerza más votada. Desde Sumar apuntan a que podrían alcanzar un escaño en A Coruña que, indican, perderían los populares.