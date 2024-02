Todo en el aire en Galicia: Rueda lucha por aglutinar el voto de derecha y Pontón reunifica el nacionalismo

La consigna está clara de uno y otro lado: aglutinar el voto. La campaña de las elecciones gallegas finalizó la noche de este viernes con todo en el aire. Cuando el pasado diciembre Alfonso Rueda convocó los comicios autonómicos para el 18 de febrero, los sondeos de precampaña dibujaban un escenario bien distinto al actual. El PPdeG partía como favorito y parecía muy complicado que una izquierda atomizada –además del BNG y el PSdeG, el rupturismo se presentaba dividido en dos listas, la de Sumar y la de Podemos— pudiese amenazar su mayoría absoluta. Sin embargo, con el paso de las semanas, los nacionalistas de Ana Pontón levantaron el vuelo en las encuestas, abriendo la puerta a un vuelco en la Xunta, para lo que necesita al PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro. En el ecosistema electoral juega también un papel clave Democracia Ourensana, la formación del controvertido alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Los grandes partidos de Galicia dan por hecho que su formación entrará en el Parlamento al menos con un escaño, que podría ser decisivo. Siendo socio natural del PP, el regidor indicó ayer en un programa de televisión que su apoyo no está decidido. Show me the money!, dijo. Todo dependerá, asegura, de quien le ofrezca más fondos para Ourense.

Ante un panorama tan abierto, este viernes, Alfonso Rueda, que tuvo su gran acto de cierre en A Coruña, en un mitin en el que estuvo acompañado por Alberto Núñez Feijóo, apeló a la unión del voto de derechas. En al auditorio de Palexco, ante unas 3.500 personas, hizo un llamado intenso al “voto útil”, poniendo el foco en los “socialistas desencantados” pero también a aquellos que se han distanciado del partido con el fin de “dar un recado al PP”.

«Os necesitamos más que nunca»

El político pontevedrés no se refirió expresamente a los votantes de Democracia Ourensana y de Vox, pero su mensaje fue claro. El votante de derechas debe concentrar el voto en el PP y regresar a unas siglas que pudieron abandonar pensando que la mayoría absoluta estaba asegurada. “A toda esa gente hay que decirle que esta vez los necesitamos más que nunca. Y por tanto, tienen que votarnos también sin ninguna duda”, clamó. “No es el momento de separarse, sino de superarse”.

Feijóo se manifestó en la misma línea, apelando a la necesidad de frenar al BNG. «¡Qué no os engañen, si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, solo hay una papeleta! Que no os llenen la cabeza de falsas informaciones», dijo, para lanzar otro mensaje. “No importa que el Bloque crezca, el BNG crece porque el PSOE se hunde”, exclamó.

Feijóo, en el mitin de cierre de campaña del PP en A Coruña

Los populares indican que necesitan el mismo número de votos que consiguieron en Galicia en las elecciones generales de julio, con Feijóo como candidato. “Entonces, el 80% de los gallegos no votaron al BNG”, dijo el de Os Peares.

Aunque parezca paradójico, el discurso de cierre de campaña de Ana Pontón guardó similitudes con el de Rueda. Y es el los nacionalistas gallegos también se presentan como el voto útil, en este caso del espacio de izquierdas, el único que puede hacer sombra a la maquinaria del PP.

La campaña de la reconciliación

Su acto grande de cierre de campaña fue en Multiusos do Sar, en Santiago, asegurando la organización que había superado el aforo previsto. Fue una exhibición de músculo del BNG, que Pontón presentó reunificado, reuniendo en un mismo acto a todos sus líderes históricos. Y es que esta ha sido la campaña de “reconciliación” del nacionalismo gallego, ya que Anova, la formación de Xosé Manuel Beiras, que concurrió en el pasado con Podemos e IU, hizo campaña por la candidata.

La campaña del Bloque culmina, de este modo, como el final de un camino de reconciliación interna y que se cerró con el simbólico abrazo de Beiras y el que fue su sucesor en el BNG, Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta con el PSOE de Pérez Touriño entre 2005 y 2009. El abrazo de Beiras y Quintana vino precedido de otros reencuentros. El del que fuera eurodiputado del BNG Camilo Nogueira con el propio Beiras, a quien también se acercó el que fuera conselleiro de Medio Rural y otro de los históricos en el BNG Alfredo Suárez Canal.

Xosé Manuel Beiras y Anxo Quintana

«Un cambio que nos está uniendo a miles, que incluso mucha gente que no caminó junta, estemos hoy aquí», dijo Pontón, quien centró el último día de campaña en dos ideas fuerza: pedir el voto de izquierdas y el joven. «Le pido a todas las personas que quieren cambio que cojan la papeleta del BNG, no importa lo que votasen en otras ocasiones«, dijo.

Volver al 23 de julio

Si bien es cierto que el PP, en esta última parte de la campaña, ha centrado sus ataques en el BNG, Pontón necesitará, al menos, el apoyo del PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro para poder llegar a San Caetano. Este viernes, de nuevo, el candidato lucense estuvo acompañado del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuya presencia ha sido continua en esta campaña. Y es que aunque los socialistas quedasen como tercera fuerza, una derrota del Partido Popular en Galicia dejaría tocada la imagen de Feijóo a nivel estatal.

Así, en un acto en Santiago de Compostela, Sánchez volvió a pedir el voto de todas aquellos gallegos que dieron su confianza al PSOE en las pasadas elecciones generales. “Medio millón de gallegos acudieron a las urnas para votar al Partido Socialista. «El pasado 23 de julio… El próximo domingo… Los dos a la oposición, porque la caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia, imparable«, proclamó el dirigente.

Sánchez, con una gran presencia en la campaña autonómica, arropó a Gómez Besteiro en Santiago de Compostela

Besteiro, por su parte, apeló también a la concentración del voto progresista e insistió en una de sus ideas fuerza de campaña basada en que si llega a la Xunta no solo reclamará proyectos e inversiones al Estado, sino que será capaz de captarlas. Así, insistió en que el voto al PSdeG es el único “práctico, efectivo y útil”.

Además, también censuró que la Xunta de Galicia mandase este viernes un mensaje a los a funcionarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para anunciar «que les va a subir el sueldo». «La democracia no se compra y el voto de los gallegos no esta en venta», espetó.

Escaño en disputa

Si bien las últimas encuestas publicadas apuntan a que Democracia Ourensana llegará al Pazo do Hórreo, queda la duda de si lo logrará hacer Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que en Galicia cuenta con Marta Lois como candidata. Este viernes, la formación apeló a la importancia de su voto en la provincia de A Coruña donde, asegura, se disputa un último escaño con el PP.

En Santiago de Compostela, arropada por Yolanda Díaz, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Lois insistió en que su formación aspira a conseguir dos diputados por las provincias atlánticas e insistió en que esas dos actas serán “las que hagan caer a Rueda”.

«Si Sumar consigue esos dos escaños, y le queda poco, Rueda cae«, ha sentenciado Lois, que ha puesto el foco en aquellos que confiaron en Sumar en las elecciones generales del pasado mes de julio, en las que lograron dos asientos en el Congreso, precisamente, por las provincias en las que aspira a llegar al Pazo do Hórreo.

Así se llegó al final de la campaña electoral más abierta que se recuerda en Galicia desde 2009, cuando Feijóo consiguió hacerse con la presidencia de la Xunta, al lograr el PP una mayoría absoluta que desalojó al bipartito conformado por PSOE y BNG.