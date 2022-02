Feijóo aumenta la presión sobre Casado y pide “decisiones urgentes”

Con calculada ambigüedad, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Pablo Casado “decisiones urgentes” para sacar al PP de la situación de “colapso” en la que se encuentra desde el enfrentamiento público entre el presidente del partido e Isabel Díaz Ayuso. El líder de los populares gallegos ha evitado dar su opinión sobre el camino a seguir, alegando que se la trasladó a Casado este fin de semana y que, por lealtad, no la desvelará.

Las “urgencias” del dirigente gallego parecen apuntar, en todo caso, a la posibilidad de un congreso antes del verano y alertar contra un posible atrincheramiento de Casado en Génova que prolongue la crisis del partido.

“Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible; y ahora es imprescindible. No serán fáciles, pero son urgentes. El PP es la única alternativa a, en mi opinión, un mal Gobierno de España. Tiene la obligación con el conjunto de la sociedad española de encontrar una solución y seguir siendo el referente del centro derecha reformista”, dijo el presidente de la Xunta, quien agradeció la reunión entre Casado y Ayuso, que él mismo había recomendado, pero que a su juicio «no ha zanjado el problema».

La guerra del PP, en el «segundo tiempo»

Mientras Casado se reúne con su comité de dirección, Feijóo insistía en que ponga soluciones sobre la mesa de inmediato. “Tenemos que tomar decisiones, deben ser inmediatas y deben volver a unir al partido. Tenemos la obligación, no ya como dirigentes del partido popular sino como españoles, de no crearle más problemas a España. Que estemos en una situación de colapso no se lo merece España”, concluyó el presidente del PPdeG, que respondió a los medios tras una visita a la fábrica de Aceites Abril en Ourense.

“No vengo a hablar de mí. Ya hemos dado espectáculos de hablar de personas. Vengo a hablar del PP y de España. Sería cometer un error hablar cada uno de sí mismo. No hemos zanjado la crisis y cuando no se zanja en el primer tiempo hay que zanjarla en el segundo y definitivo”, sentenció Feijóo.