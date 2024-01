Feijóo carga contra Vox por el «error» de presentarse en Galicia

Varios mensajes envió el PP a Vox para que no se presentara en Galicia, un fortín histórico de los populares que, por primera vez desde 2009, parece estar en peligro. Caso omiso hizo el partido de Santiago Abascal, que designó como candidato a Álvaro Díaz Mella, quien en su momento también lideró la lista de la formación de ultraderecha en las municipales de Vigo. Aunque, según las encuestas, tiene escasas posibilidades de conseguir representación en el Parlamento gallego, el PP teme que los miles de votos que arrastre Vox acaben favoreciendo a la izquierda y mermando sus posibilidades de repetir la mayoría absoluta.

Así lo reconoció Alberto Núñez Feijóo, quien calificó como un «error» que los de Abascal concurran a las elecciones del 18 de febrero. En una entrevista a esRadio, el expresidente de la Xunta dijo que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar el 5% de apoyos que se necesitan para obtener un escaño, pero que sí puede restar parlamentarios a las fuerzas de la derecha. Es decir, al PP.

«Por tanto, es verdad que cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia, para que gobierne el Bloque Nacionalista Galego, que es el socio de Bildu y el socio de ERC», enfatizó el líder del PP, para añadir que «cada uno tiene su propia responsabilidad». A su juicio, es «un error la presentación de Vox en Galicia», señalando que, si «realmente» se pretende «finalizar con el sanchismo y con el independentismo», «no tiene sentido» que concurra a unos comicios en los que sabe que sus votos «pueden facilitar el mantenimiento de ese planteamiento político».

Feijóo ha reconocido que en las generales de julio le planteó a Abascal que Vox no concurriera en algunas provincias donde no iba a lograr escaño pero no tuvo «éxito» en su planteamiento, algo que provocó que el PP no lograse «siete escaños que hubiesen sido los de la mayoría absoluta». «Estoy hablando de La Rioja, estoy hablando de Asturias, estoy hablando de Burgos, de Pontevedra, de Girona, de Lleida. Bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad y yo creo que ha sido un error, y ha sido un error histórico», zanjó. Hizo estas declaraciones un día después de que el PPdeG propusiera un debate electoral con cuatro fuerzas entre las que no se encuentra Vox, pero sí Sumar, de la que esperan que ejerza el efecto contrario, es decir, que robe votos a BNG y PSOE que no se traduzcan en escaño alguno, por las pocas posibilidades de la formación de Yolanda Díaz de llegar al Parlamento gallego.

Vox puede restar tres escaños

Feijóo reiteró que no tiene sentido que Vox se presente a las gallegas de febrero. «¿Puede perjudicar una mayoría absoluta el PP en Galicia? En mi opinión, sí«, admitió. Y puso cifras sobre la mesa, pues según el dirigente gallego, en el reparto de restos en Lugo, Ourense o Pontevedra puede provocar la bajada de hasta tres escaños y «pone al PP en una situación complicada».

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a ceder en esa negociación en otras autonomías, como Cataluña, donde Vox está más fuerte, Feijóo dijo que «no es ceder nada». «Yo no le voy a pedir a Vox que me dé un diputado», advirtió, para añadir que él lo que le puede pedir es que no le «quite un diputado» al PP. «Yo no entiendo muy bien algunas cosas que están haciendo los señores de Vox», confesó. Esa formación, continuó explicando, manifestó públicamente que «ha roto las relaciones con el Partido Popular». «Yo desde luego voy a seguir trabajando y creo que el primer problema que tiene España es Pedro Sánchez y sus socios y no voy a perder ni un minuto en esto», afirmó.