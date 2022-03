Feijóo dice que su proyecto no es “pensar en Vox” pero sí “pactar con la gente”

El presidente de la Xunta y virtual nuevo líder del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, tiene muchos retos por delante. Uno de ellos establecer las alianzas de su partido con Vox en esta nueva etapa. En Galicia, el de Os Peares siempre rechazó los pactos con los de Santiago Abascal, que no tienen representación ni en en el Parlamento autonómico ni en las ciudades. Sin embargo, el acuerdo de investidura en Castilla y León y las últimas declaraciones al respecto de Isabel Díaz Ayuso le obligan a cambiar su discurso.

Este domingo, en una entrevista publicada por La Razón, el aún presidente gallego insiste en que su objetivo al frente del PP es “volver a tener un partido de mayorías, de centro derecha y reformista” tras la crisis interna que derivó en la salida de Pablo Casado. Así, ha señalado que su proyecto «no es pensar en Vox» a la hora de formar Gobiernos, pero sí «buscar pactos con otras fuerzas políticas, pactar con la gente».

¿Pactos con Sánchez?

Por otro lado, Feijóo ha insistido en que está abierto a realizar pactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le ofrece sus “votos”, pero “para un ajuste de gasto político y burocrático”.

«Cuando estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno, diremos que ‘sí’. Y cuando no las compartamos, diremos que ‘no’. Yo no creo en la política del ‘no’ a todo, y si alguna vez podemos decir que ‘sí’, no dejaré de hacerlo por supuestos intereses de partido», insistió.

No obstante, ha lamentado que los hechos de estas últimas semanas, como el cambio en la posición sobre el Sáhara Occidental, «no dan pie» a tener expectativas sobre un tiempo de acuerdos de Estado. «La ruptura de una política exterior consensuada durante 40 años también dificulta mucho hablar con el presidente del Gobierno de políticas de Estado», dijo.

También, ha afeado a Sánchez que actúe como secretario general de su partido y gobierne «con unos socios que no creen en España». «Está al frente de un Gobierno en el que el 20% de sus ministros no comparten sus políticas ni respetan su liderazgo», expuso.

Acuerdo en Bruselas

Respecto al acuerdo alcanzado por Sánchez en Bruselas para la bajada de los precios de la energía, el candidato a presidir el PP ha descartado emitir una valoración hasta «conocerlo» ya que, a su juicio, hasta ahora no se sabe «nada más allá del triunfalismo del presidente».

Sin embargo, ha recordado que ya en la pasada de Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma se acordó bajar impuestos, mientras Sánchez «nada ha hecho», ha criticado.

«Es evidente que el Gobierno no fue capaz de convencer al resto de países de la UE y se ha conformado con una alternativa improvisada, de la que, como digo, no sabemos nada», ha añadido sobre el acuerdo anunciado por el presidente, para lamentar que «carece de estrategia clara para abaratar el precio de la electricidad«.

En este sentido, ha arremetido también contra la política energética del Gobierno que, ha denunciado, se basa en la «improvisación » y «enfrenta el riesgo de colapsar la economía por un planteamiento estrictamente ideológico».