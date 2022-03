Feijóo identifica Galicia con el PP para justificar su salto a Madrid

Alberto Núñez Feijóo anunció su candidatura a presidir el PP sin aclarar cómo será su sucesión en la Xunta, aunque todo apunta a que mantendrá, al menos durante un tiempo, los dos cargos. El presidente gallego, que hace cuatro años renunció a optar a la sucesión de Mariano Rajoy, justificó su decisión en base a dos argumentos: por un lado, que a Galicia le penaliza el Gobierno de Pedro Sánchez; y, por otro, el papel que jugó la comunidad en la construcción del PP como gran aglutinador del voto de centro derecha, invocando la figura del fundador del partido, Manuel Fraga.

“Hace cuatro años dije que fallarle a Galicia sería fallarme a mí mismo”, relató el dirigente de Os Peares, para concluir que ahora “fallarle al PP sería fallarle a Galicia”, identificando a la comunidad con la suerte que corra su propio partido.

La diferencia entre 2018 y 2022

La diferencia crucial que desgranó Feijóo es el Gobierno de Pedro Sánchez, “el peor de la historia reciente” de España. “En junio de 2018 tuve una oportunidad y la rechacé. Sé que a algunos les defraudé al no dar el paso al frente. Permitidme que os explique qué ha cambiado. En junio de 2018, el PP acababa de sufrir una moción de censura dolorosa e injusta. Vivíamos en una España diferente. Una España que crecía, que acababa de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que había ganado una credibilidad institucional. España estaba por aquel entonces mucho mejor que ahora”, justificó.

Apuntó a la inflación, al déficit “desbocado”, a la pérdida de credibilidad en Europa o a la débil gobernabilidad para explicar que “España está en una situación límite”, por lo que se supone que el PP debe salvarla. “Queremos darle a este país el Gobierno que merece y que necesita”, afirmó, para quienes “los que están en la Moncloa” ya han demostrado que “no están preparados para hacer frente una crisis de esta magnitud”.

“En 2018 entendí que la mejor manera de ayudar a mi país era la que anuncié entonces. Hoy me siento en la obligación institucional y moral de ponerme al servicio de mi país para liderar el Gobierno serio y solvente que necesita España”, concluyó.

El reto de Fraga

Feijóo dijo que se lo debe todo a Galicia, pues lo convirtió en lo que es ahora. “Es mi vida personal, familiar, profesional y política. Todo lo que soy es gracias a Galicia y a la confianza de los gallegos. No estaría aquí de no ser por Galicia. Mis ambiciones se colmaron, por eso me quedé aquí”, aseveró.

Sin embargo, entiende que a Galicia no les es “indiferente” lo que ocurre en “su nación” e incluso recuperó la figura de Manuel Fraga para reivindicar el papel de los populares gallegos en la construcción de su partido. “El PP de Galicia fue decisivo en esa idea de Fraga en construir un gran partido constitucional y agrupar todo el centro y derecha en España. Yo no estoy en política para acomodarme y desentenderme, ni buscar lo que más me pueda interesar egoístamente”, argumentó.

Feijóo toma el testigo de Fraga en tratar de reunificar el voto de la derecha en las siglas del PP, tras la fuga de apoyos hacia Ciudadanos primero y hacia Vox ahora.