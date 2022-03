Feijóo inicia su despedida: renuncia a la presidencia del PP gallego

El todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comienza a cortar lazos orgánicos con Galicia debido al proceso que lo colocará al frente del PP nacional a partir de este abril. El dirigente político ha firmado este miércoles su dimisión como presidente de los populares gallegos, una renuncia que se hará efectiva a partir del día 1, cuando será proclamado líder de la formación en el Congreso nacional que se celebrará en Sevilla.

En concreto, los estatutos de la formación recogen que no es posible compaginar el liderazgo del partido a nivel estatal con el de la organización en Galicia.

Carta de renuncia de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PPdeG

Una renuncia y varias incógnitas

«Renuncio al honor de ser presidente del PP de Galicia, pero mantengo el orgullo de seguir siendo militante de este partido en la tierra donde nací y que me ha dado todo lo que tengo, y para la que seguiré trabajando desde la nueva responsabilidad que asumo a nivel nacional», recoge la carta en la que Feijóo se dirige a sus compañeros de partido y de la que ha informado el PPdeG.

En esa carta de renuncia, no obstante, Feijóo no desvela qué fórmula se usará en el partido para abordar su sucesión. En realidad, la formación tiene varias opciones. La más plausible es que Miguel Tellado, actual secretario xeral, se mantenga de forma interina al frente hasta la celebración de un congreso. No obstante, el comité ejecutivo también puede nombrar a un nuevo presidente sin necesidad de un nuevo cónclave al producirse la dimisión de Feijóo. La tercera vía sería la de armar una gestora para que conduzca el partido hasta el congreso.

La primera parte de un adiós

Con su renuncia a la presidencia del PP gallego, Feijóo inicia el proceso sucesorio en Galicia. La operación más urgente, porque así lo determinan los estatutos, es la salida de la presidencia del PP gallego. Queda por delante, no obstante, la activación de su relevo en la Xunta.

Todo apunta a que la dimisión como presidente del Ejecutivo gallego no llegará tan pronto. Los plazos que maneja el de Os Peares podrían mantenerlo en el puesto hasta el mes de mayo. Alfonso Rueda parte como claro favorito a coger el testigo al frente del Gobierno autonómico. Aunque, como recordó estos días el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, otra cosa distinta será la elección del próximo candidato del partido a las autonómicas…