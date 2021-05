Feijóo propone que los constructores de las tiendas de Inditex se pasen a los hoteles

Una vez más invitado de Amancio López, el empresario chantadino que dirige Hotusa, Alberto Núñez Feijóo participó este martes en el Foro de Innovación Turística, donde esbozó su receta para la recuperación del sector, ya no solo en clave de política autonómica, sino también con propuestas a nivel español y europeo.

El presidente de la Xunta dejó claro que sin recuperar el turismo no habrá recuperación económica y, a partir de ahí, llamó a priorizarlo sobre la transición energética y ecológica, pidió un plan de actuación a Pedro Sánchez con incentivos públicos y analizó la situación de la pandemia, toda vez que la crisis del Covid-19 ha convertido la seguridad sanitaria en un elemento imprescindible para atraer viajeros.

En cada una de las materias sorprendió Feijóo con alguna de sus propuestas o aseveraciones, como sugerir que las ayudas al coche eléctrico se destinen a subvencionar viajes por España o poner un “insuficiente” a la UE en la compra centralizada de vacunas contra el coronavirus. “Así como el BCE ha sido útil para el mantenimiento de las economías, en el ámbito de la compra centralizada de vacunas nuestra nota es de insuficiente”, dijo el líder de los populares gallegos, quien también pronosticó que pronto habrá test para uso doméstico, de manera que uno podrá hacerse la prueba del coronavirus antes de irse de cañas, por ejemplo.

Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en el Foro de Innovación Turística organizado por Hotusa

De proveedores de Inditex a constructores de hoteles

Pero el encuentro versaba sobre el futuro del turismo y Feijóo situó como idea central que debe ser el sector prioritario de las políticas públicas, las que ejercen los municipios y también las que aplica la Unión Europea. “Antes que hacer una gran revolución de los coches eléctricos, lo prioritario es volver a conseguir que la gente venga a España. Si usted le da 7.000 euros a un señor por comprar un coche eléctrico, no sé cuánto costaría darle un cheque a un señor para hacer turismo nacional, desde luego sería muchísimo más barato y, en mi opinión, muchísimo más seguro. Estamos desmantelando la industria europea del automóvil y yendo hacia unos lugares a los que no digo que no haya que llegar, pero a la velocidad que vamos tendremos un accidente. Prioricemos los sectores económicos que nos interesen y no intentemos ser los primeros de la clase en los sectores económicos que nos interesan menos, que además son muy costosos y que no tenemos la seguridad de que estén maduros”, expuso el dirigente autonómico.

Como muestra de fortaleza, Feijóo aludió incluso al universo Inditex. Aseveró que los proveedores de la multinacional gallega sostienen la mejor industria del contract del mundo y que la reducción de la red de tiendas que están aplicando las grandes cadenas de moda deja margen para que estas empresas canalicen su actividad en la construcción de hoteles.

“Tenemos una industria del contract que es la mejor del mundo. Éramos capaces de montar casi dos tiendas de Inditex diarias. Todo ese sector, que como consecuencia de la venta por Internet tiene menos tiendas físicas en las calles, está preparado para montar los mejores hoteles del mundo en tiempo real. Es un sector español que debemos acompañar para los hoteles que abramos fuera. Tenemos la posibilidad de ser una gran multinacional en el sector turístico porque lo sabemos hacer y probablemente mejor porque tenemos más experiencia que otros lugares”, aseguró el presidente de la Xunta, coincidiendo con las protestas como Caamaño o Cándido Hermida por los despidos.

A qué hoteles hay que ayudar (y a cuáles no)

“Yo no soy capaz de decir cuál es el plan de la recuperación del turismo internacional en España, yo no lo conozco. No veo un orden y una planificación como el sector se merece”, expresó Feijóo en un mensaje a Pedro Sánchez. El líder del PPdeG consideró que es necesario ayudar al sector, que hubo de parar su actividad por una decisión política, aunque esta fuera necesaria y por motivos sanitarios. Por este motivo, ahora las administraciones deben compensar el esfuerzo de los hoteleros, aunque no a todos del mismo modo.

“A las cadenas que iban bien antes de la crisis hay que ayudarlas, las que iban mal probablemente no sean la prioridad porque si empezamos a crear empresas zombis estamos perdiendo la oportunidad de apoyar aquellas que estaban fuertes y eran sólidas”, dijo.

También pidió “política bancaria”, pues entiende que hay mucha deuda en el sector y “compras de hoteles que quedaron interrumpidas”. “Hubo que cerrar, no por decisión del sector, sino por las decisiones de las autoridades sanitarias de un país. Entonces tenemos que priorizar al turismo para ver cómo podemos ayudarlos”.