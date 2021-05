Feijóo admite que España está gestionando mejor el Covid “que otros países de la UE”

Alberto Núñez Feijóo ha participado en otro foro empresarial organizado por el gallego Amancio López, el dueño de Hotusa, sobre el turismo, sector castigado con extrema dureza por la crisis del Covid-19. El presidente de la Xunta apuntó varias claves para la recuperación del sector, entre ellas, la necesidad que todas las administraciones, desde los municipios a la UE, tengan al turismo como primera prioridad política. “Si no recuperamos el turismo no vamos a recuperar la economía”, zanjó el líder de los populares gallegos.

Feijóo apuntó como segundo elemento la seguridad, pues “nadie va a un lugar en el que la población no tiene un alto porcentaje de inmunidad, donde el sistema sanitario no funcione o donde los test no sean algo normal, como tomarse una caña”.

El dirigente autonómico, que se desplazó a Madrid para asistir al Foro de Innovación Turística, reconoció que España “en los últimos meses lo está haciendo mejor que otros países de la Unión Europea”. “Con independencia de que nuestro país en los últimos meses lo está haciendo mejor que otros países de la Unión Europea; con independencia de que todavía nos queda por hacer un balance correcto de la pandemia y saber la mortalidad, que es muy superior a la que estadísticamente hemos considerado; con independencia de que en el inicio de la pandemia no lo hayamos hecho bien; lo cierto es que España está abriendo su sector antes que otros países del norte y del centro de Europa, lo que es positivo”, expresó.

Por ello, ve clave que se garantice la seguridad de los viajeros y que su llegada a España no comprometa, a su vez, la seguridad de los ciudadanos. “Vamos a recibir muchísimo turismo internacional, creo que hay mucho interés embalsado por viajar”, apuntó.

Feijóo apuesta por un «turismo verde» y con incentivos

Feijóo también aprovechó para proponer un nuevo modelo de turismo o, al menos, iniciar un camino hacia un turismo “medioambientalmente con mayor valor, un turismo verde, en zonas con menores emisiones, un turismo donde el medioambiente, la ecología y la no masificación van a ser divisas para poner en valor”.

“Digámoslo claro. Necesitamos incentivos, necesitamos decirle a los españoles que viajen por España porque es uno de los lugares más seguros del mundo”, añadió, poniendo como ejemplo el ticket de 250 euros a los sanitarios que generó una fuerte controversia entre los profesionales de Galicia. “Al final lo han pedido la mayoría”, aseguró Feijóo.