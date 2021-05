Feijóo augura el fin de las mascarillas en el exterior “en semanas”

El presidente de la Xunta prevé que la obligación de usar la mascarilla en la calle cese “en cuestión de semanas”. Alberto Núñez Feijóo, que participó este martes en el Foro de Innovación Turística del Grupo Hotusa, se reafirma en el anuncio que hizo la semana pasada, cuando pronosticó que en julio o agosto podría dejar de utilizarse la mascarilla en el exterior.

Sin embargo, matizó que para ello hay que cumplir una serie de condicionantes, como el aumento de la vacunación, que bajen los contagios, así como la ocupación hospitalaria y que la mortalidad empiece a ser «excepcional».

El presidente gallego advirtió que la retirada de la mascarilla al aire libre no significa que no haya que llevarla «siempre en el bolsillo» para su uso «en el transporte público, en un bar o en lugares cerrados». Es más, ha dicho que, en este tipo de interiores, «lo lógico» será que aún haya que usar mascarilla no solo este verano, sino «probablemente en todo lo que queda de 2021».