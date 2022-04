Feijóo marca distancias con Vox: «Moderación no es tibieza»

Alberto Núñez Feijóo marca la hoja de ruta que seguirá el Partido Popular bajo su mandato. El mandatario gallego ha marcado distancias y ha apelado a la moderación y a una oposición responsable en la nueva etapa que afronta la formación que hasta ahora capitaneaba Pablo Casado.

«Mientras estemos en la oposición, haremos lo posible para que a España le vaya mejor. Es muy fácil encontrarnos. Estamos en la Constitución, en el interés, en el sentido de Estado. Ahí siempre nos localizarán. Es muy fácil. No nos moveremos de ahí», ha reivindicado el nuevo presidente del Partido Popular.

Leer más: Feijóo coloca a los hombres fuertes del PP gallego en su ejecutiva

«Vamos a marcar la diferencia con todos los partidos del Gobierno y la oposición proponiendo. Lo que nos distingue del resto de partidos que están en el Gobierno y la oposición es que nosotros sabemos gobernar. Esa es una distinción determinante», ha apuntado el presidente de la Xunta, que ha lanzado recados a Vox y PSOE durante su primer discurso como presidente del PP.

«Moderación no es tibieza. Diálogo no es sometimiento. Los intereses de España no son los intereses de este Gobierno», ha advertido. «No vamos a ser el PP que quieren otros partidos. No lo vamos a hacer porque nos está esperando un Gobierno», ha proseguido el presidente de la Xunta, que ha dado una de cal y otra de arena el Ejecutivo central.

Las recetas Feijóo al Gobierno

Y es que Alberto Núñez Feijóo ha garantizado su apoyo al Gobierno para cuestiones como «dejar de ocultar los problemas que hay y los que se sabe que vendrán», para «cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno», para «bajar impuestos», para «proteger nuestros servicios públicos con una economía que crezca de forma sana», así como para «no depender de nada ni de nadie de los que quieren fracturar y dividir nuestro país», según ha apuntado.

«Mi proyecto está basado en el entendimiento», ha destacado presidente gallego, que ha abogado por «sacar el enfrentamiento de la política española» y ha reivindicado al Partido Popular como el que «defiende a las clases medias y trabajadoras».

«No somos un partido bisagra. No somos un partido de aspiraciones pequeñas o de ver si podemos pactar con quienes odian a España. Somos el partido de las mayorías. Somos el partido que hemos sido siempre. El que quiere ganar y luego, gobernar», ha destacado. «Me he entregado a los gallegos con modestia y ahora me entrego al pueblo grande, al pueblo de todos los puebles con la misma modestia, la misma determinación, el mismo empuje y la misma humildad. El PP es el único instrumento que tiene España para lograr el cambio que necesita», ha concluido el mandatario gallego.