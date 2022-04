Feijóo coloca a los hombres fuertes del PP gallego en su ejecutiva

Alberto Núñez Feijóo nutrirá el comité ejecutivo del PP con los hombres fuertes del partido en Galicia. Allí estarán sus dos vicepresidentes en la Xunta, Alfonso Rueda y Francisco Conde, y los cuatro presidentes provinciales, uno de ellos el propio Rueda. De todos ellos, solamente Diego Calvo, líder del PP coruñés y vicepresidente del Parlamento gallego, tiene asiento en la dirección. Feijóo lo pone al frente del comité electoral del PP, lo que justificó con las victorias que obtuvo en Galicia, donde gobernó durante 13 años con mayoría absoluta.

La llegada de Diego Calvo al abrigo de Génova parece descartarlo para la carrera sucesoria en Galicia, aunque falten dos años para las elecciones autonómicas y se desconozca la fecha para la celebración del congreso gallego. El camino se despeja para Manuel Baltar o Alfonso Rueda, si decide optar al cargo.

El resto de la cúpula estará conformada por Cuca Gamarra, como secretaria general; Elías Bendodo, como coordinador general; y José Antonio Monago, al frente del comité de derechos y garantías. Gamarra procede de la dirección de Pablo Casado, al que abandonó cuando el barco se hundía a pesar de que la había recuperado del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ganó el congreso de 2018. Bendodo es la cota de poder de Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, en la nueva dirección. Monago, el presidente del PP extremeño, estaba enfrentado a Casado y apoyó a Dolores de Cospedal para la sucesión de Rajoy.

Feijóo desvelará el resto de su dirección, principalmente vicesecretarios, este sábado.

Los ‘marianistas’ y el PP gallego

El presidente de la Xunta incorporó a los pesos pesados del PP gallego al comité ejecutivo, un órgano con amplias competencias, aunque no de gestión diaria. Por estatutos, debería reunirse una vez al mes, aunque no suele cumplirse. En él están representados la dirección del partido, los portavoces del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo; o los presidentes en cada autonomía. En el congreso se nombran además 30 vocales y otros cinco por designación del presidente.

Es aquí donde Feijóo ha incorporado a los hombres fuertes del PP gallego, entre ellos, los dos vicepresidentes de la Xunta, Alfonso Rueda y Francisco Conde. Les acompañarán Manuel Baltar y Elena Candia, presidentes del PP en Ourense y Lugo. De esta manera, los cuatro barones provinciales gallegos estarán representados, pues Rueda preside el PP de Pontevedra y Diego Calvo el de A Coruña. A ellos se suma su mentor en el partido, Romay Beccaria.

Feijóo también otorga asientos a marianistas como Ana Pastor, en su momento enlace entre Mariano Rajoy y él como presidente de la Xunta; y García Margallo, exministro de Exteriores que lleva tiempo expresando su admiración y su alineamiento con los postulados del dirigente gallego.

Para la junta directiva, que incorpora a los presidentes provinciales del partido, Feijóo nombra vocales a dos conselleiras, la de Política Social, Fabiola García; y la de Medio Ambiente y Vivenda, Ángeles Vázquez.

Unidad «innegociable»

El dirigente gallego hizo un discurso enfocado a reforzar la unidad y la movilización del partido, reivindicando el legado de Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy, identificándose con Pablo Casado y reclamando un partido vivo, “que debate con lealtad”; un partido abierto; y un partido unido, condición esta última que es “innegociable”, dijo.

Feijóo habló en gallego en una parte de su discurso, reivindicando al PP como el partido del “bilingüismo cordial”, en lo que pareció un mensaje a Vox. “Las lenguas no se combaten, se respetan. No están para enfrentar, sino para unir. Es lo que nos diferencia de otros partidos”, proclamó.

Y, sin embargo, no fue un discurso especialmente volcado en lo político. El presidente gallego dio más importancia a la unidad y a la reivindicación del PP como un partido de Estado.

Una decisión mala para él y su familia

“Sumando juntos podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy el fruto del trabajo en equipo, por eso tengo presente a mucha gente. Tampoco olvido de dónde vengo. Aquí en Sevilla uno se siente como en casa. Sé que, como cualquiera, seré bien recibido en Madrid. Pero mis raíces están en Galicia, eso lo tenéis que entender”, dijo Feijóo.

El dirigente de Os Peares admitió que dar el paso hacia la presidencia del PP no fue una decisión fácil. “No es la mejor decisión para mi familia, no es lo más cómodo para mí, tengo un vínculo indestructible con Galicia y os puedo asegurar que esto no estaba en mis planes. Pero nunca en mi vida he optado por lo más fácil. No soy capaz de quedarme quieto. Quiero dar todo para que España sea el sitio donde quiero que crezca mi hijo”, afirmó.

El final de Feijóo y el de Casado

A Pablo Casado, el dirigente que descabalgó para ocupar la presidencia, le dedicó elogios. “Pablo ha hecho el Camino de Santiago muchas veces. Todos los peregrinos saben que hay muchas etapas y tramos muy duros, durísimos. A mí hoy me gustaría reconocerle el esfuerzo por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino cuesta arriba. En los tramos de enorme dificultad, de enorme incertidumbre, mantuvo la bandera del PP en alto hasta que la entrega hoy con un enorme esfuerzo y generosidad”, aseguró.

También dijo Feijóo que cuando abandone la presidencia del partido le gustaría hacerlo con la gallardía que mostraron Aznar, Rajoy y Casado.