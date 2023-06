La cúpula del BNG rechaza dar directrices sobre los bipartitos con el PSOE en las ciudades

El Bloque encara las generales con el objetivo de llegar a los cinco diputados en el Congreso, teniendo un grupo propio gallego y con la resaca de unas municipales donde ha crecido de forma notable consiguiendo ser la lista más votada en Santiago de Compostela, con Goretti Sanmartín como candidata. En todo caso, existen otras ciudades, como es el caso de A Coruña, donde su voto será decisivo para aupar al PSOE e impedir que el PP gobierne en minoría. En esas circunscripciones surge ahora la duda sobre la conformación o no de gobiernos bipartitos.

Leer más: El BNG enfría los bipartitos con el PSOE y fijará las líneas rojas para los pactos el sábado

Y este sábado Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque, ha indicado que los nacionalistas tienen “las cosas muy claras”. Su mandato prioritario es el que de “no permitir” que el PP gobierne en los municipios “donde no tenga mayoría” para hacerlo. No obstante, indicó que la decisión de entrar o no en gobiernos será decidido en las asambleas locales.

Gobierno de coalición en Santiago

En el caso de Santiago, donde la nacionalista Goretti Sanmartín parece tener blindados los apoyos de PSOE y Compostela Aberta para convertirse en la nueva alcaldesa de la capital gallega, Pontón ha apelado a que las formaciones políticas antepongan «los intereses» de la ciudad a los del partido.

Leer más: PSOE y BNG dan largas al plan de Cabezas para desbancar a Jácome

«La ciudad tiene que estar por delante de cualquier interés partidista», ha señalado en respuesta a una pregunta sobre la distancia marcada por el PSOE a la oferta hecha por el BNG para que los socialistas, que cuentan con el mismo número de ediles que los nacionalistas pero obtuvieron casi 1.000 votos menos, entren a formar parte de un gobierno de coalición.

Así, Pontón ha hecho un llamamiento a PSOE y CA para que se «sumen» en el futuro gobierno de Santiago, una ciudad que «merece un tiempo nuevo».