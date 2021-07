La Fiscalía pide que se interne a los dos menores detenidos por la paliza mortal a Samuel

La Fiscalía de Menores elevará una petición al juzgado de instrucción para que se ordene el internamiento en un centro de menores de los dos detenidos por la paliza mortal que el pasado sábado se cobró la vida del joven Samuel Luiz, en A Coruña. Uno de los dos arrestados ha pasado esta tarde a disposición del fiscal de menores, mientras que el segundo está previsto que también lo haga a lo largo del día.

La Policía Nacional detuvo este viernes a los dos menores coruñeses, uno de los cuales cuenta con antecedentes penales. Al tratarse de menores de edad, es el fiscal el encargado de instruir la causa y dependiendo de la medida que se determine, posteriormente comparecerán ante el juzgado de guardia este fin de semana en A Coruña.

Estos dos arrestados son parte del círculo de amigos al que pertenecen los otros cuatro detenidos. De estos últimos, los tres varones irán a prisión comunicada y sin fianza, mientras la chica queda en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado. La jueza ha tomado la decisión de ingresar en la institución penitenciaria a los tres acusados dado que existe «riesgo de fuga y posibilidad de alteración o destrucción de pruebas».

Paso a disposición judicial

Los cuatro imputados por el crimen de Samuel han llegado sobre las diez de la mañana de este viernes al Juzgado de Instrucción nº1 de A Coruña, de guardia en el día de hoy. Los acusados se han personado en dos grupos, primero dos de los varones imputados, en dos coches policiales y con sudaderas negras que ocultaban su rostro. A los pocos minutos, el otro hombre y la mujer han entrado en el recinto judicial en un furgón de la policía.

Sobre las once de la mañana ha ofrecido declaraciones el abogado del cuarto detenido. El letrado, Ramón Sierra, ha incidido en la inocencia de su cliente, y ha explicado que el arrestado acudió a declarar ante la Policía Nacional «voluntariamente y como testigo», tras lo que ha sido investigado y, posteriormente, detenido. El abogado ha asegurado además que su defendido no participó «ni en el linchamiento ni en lo que está considerado como homicidio». «Este paso a disposición judicial me parece un error porque es inocente», ha rematado.