La vacante de la Delegación del Gobierno y el silencio de Gómez Besteiro 

En política, a veces, quien menos se mueve resulta ser finalmente quien más avanza. Esa particular lógica hace emerger un nombre en el actual cambio de Gobierno impulsado por Pedro Sánchez, una figura que precisamente ha mantenido un sepulcral silencio en estos últimos meses. No es otro que José Ramón Gómez Besteiro, que en su hatillo político acumula haber sido secretario xeral de los socialistas gallegos y presidente de la Deputación de Lugo, pero también un singular récord, plusmarca nacional, salir indemne de hasta diez imputaciones de la jueza Pilar de Lara, causas que en su caso acabaron en nada.

Si desacertada fue, por el revuelo interno que causó, la alusión de José Manuel Lage Tuñas a Gómez Besteiro en términos futbolísticos cuando se archivó la última imputación contra él, al asegurar que “a Messi no se le puede tener en el banquillo”, no menos imprudente sería ahora por parte del PSdeG volver a poner sobre la mesa, de manera pública y precipitada, el nombre del ex secretario para ocupar la Delegación del Gobierno.

Movimientos y calendario

Pero lo cierto es que la Delegación del Gobierno necesita un titular para ocupar el puesto que deja Miñones, y sin duda la marcha del político compostelano a Madrid para hacerse cargo del Ministerio de Sanidad desembocará en movimientos en el PSdeG, formación que aún no ha designado al que será su aspirante a la Presidencia de la Xunta.

En el calendario socialista hay tiempo y primero son las municipales y lograr retener el poder que acumuló en las últimas elecciones locales, con tres diputaciones bajo su órbita. Con ese escenario de fondo, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, anunció hace nada que volverá a competir como candidato a la Alcaldía de As Pontes. Sin embargo, Formoso tiene claro que ser alcalde pontés en nada invalida sus opciones para la Xunta, cuando queda más de un año para la convocatoria.

Las opciones

Son varias las voces socialistas que apuntan a que la salida de Miñones hacia Moncloa podría derivar en el nombramiento del que fuera secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como delegado del Gobierno en Galicia. Hasta este lunes, todo es silencio en su entorno. También es conocida la gran sintonía, política y personal, que hay entre Formoso y Besteiro.

Queda por saber, por tanto, si el que fuera secretario xeral del PSdeG, hasta ahora lejos de la primera línea, pero no de la política, mueve ficha sobre el tablero del socialismo gallego, lo que le devolvería al primer plano, o si el movimiento de Miñones, como dice Alberto Núñez Fejóo, supone una mayor proyección para la hipotética carrera del compostelano hacia la Presidencia de la Xunta, extremo que se antoja más que complicado en estos momentos.

De no producirse un adelanto electoral, las autonómicas en Galicia tendrán lugar a mediados de 2024. Para ello, tanto PPdeG como BNG ya han elegido a sus candidatos, que serán el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder del Bloque, Ana Pontón. El socialista saldrá de unas primarias. Queda tiempo para el tándem González Formoso-Gómez Besteiro.