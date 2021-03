La Xunta abre la puerta a ampliar el plazo de la hostelería para el código QR

El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Turismo e Xustiza, Alfonso Rueda, ha comunicado este martes que la Xunta «estudiaría si fuera necesario» aumentar el plazo dado a los establecimientos de hostelería para implantar el sistema de códigos QR que permite registrar a sus clientes.

La medida no ha sido bien acogida entre los hosteleros, que han trasladado sus críticas acerca de la norma, que consideran «totalmente discriminatoria porque solamente lo tenemos que usar nosotros, no los demás sectores», apuntan desde la asociación Hostelería Compostela. «Nadie nos garantiza que los datos que se recojan ahí vayan a ser usados para fines que no tengan que ver con la pandemia, no sabemos para qué los van a usar los grupos de rastreo», añaden.

Los colectivos hosteleros de Lugo y Pontevedra, que comparten opinión, han trasladado sus quejas a la Xunta. Cuestionado acerca de la petición de los hosteleros de la provincia de Pontevedra sobre la necesidad de tener una moratoria en la implantación de esa medida «por dificultades técnicas», Rueda ha recordado que la administración autonómica ya otorgó un plazo de una semana, hasta el 5 de marzo, para facilitar la puesta en servicio de la medida, porque era «consciente de que se iba a necesitar un tiempo de adaptación».

El vicepresidente ha reconocido que «en los primeros días hubo algo de desconocimiento» pero ahora las dificultades se han ido «aclarando» y la mayor parte de los locales han podido descargarse los códigos QR «sin problema». No obstante, ha precisado, «si fuera necesario» se «estudiará» ampliar el plazo, y ha recordado que la administración está en contacto con el sector, que se están dando jornadas de información y aclarando dudas para facilitar la implantación de estas medidas de prevención y seguridad sanitaria frente al COVID.