La Xunta recomienda poner la segunda dosis de AstraZeneca sin saber si tendrá la vacuna

La Xunta reafirma su posición de administrar la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos que ya han sido vacunados con el compuesto de la farmacéutica británica, pero desconoce si va a tener el suministro suficiente para atender a las 90.000 personas que requieren de una nueva inyección.

El Sergas pedirá a todas ellas que opten por AstraZeneca para completar la pauta, siempre y cuando haya vacunas. Y administrará otra, principalmente Pfizer aunque también Moderna o Janssen, si no hay suministro, pero esta opción no será por criterios científicos sino por la falta de disponibilidad de la vacuna, dice Alberto Núñez Feijóo.

La «prioridad», en todo caso, será la de completar las dos dosis para el colectivo de entre 60 y 69 años (y los de 59 años vacunados que cumplen 60 este año), debido a que para ellos se mantiene la vacunación con este fármaco en la estrategia nacional. Si hay dosis suficientes, se extenderá a los menores de 60 años, según ha confirmado el presidente de la Xunta.

Los ciudadanos tendrán que firmar un consentimiento

Feijóo ha indicado que pedirán al Ministerio de Sanidad que aclare a Galicia de cuántas dosis de Astrazeneca dispondrá para vacunar. En el caso de que haya suficientes para administrar a los mayores de entre 60 y 69 y a los menores, el Sergas recomendará la segunda dosis de Astrazeneca y pedirá a los usuarios que firmen un consentimiento informado sobre la elección, toda vez que la estrategia nacional recomienda Pfizer –basado en un estudio científico de la Carlos III que avala la eficacia–.

«Si no (si Galicia no cuenta con el suministro suficiente), haremos una propuesta distinta. Pero no por criterio sanitario, sino por no tener la vacuna», ha sentenciado Feijóo tras la reunión del Consello da Xunta.