La Xunta reconoce “fallos” con las citas para la vacunación masiva con AstraZeneca

La Xunta de Galicia deberá rehacer de nuevo el proceso de citación a gallegos para vacunarse. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado que, a la hora de convocar de nuevo a la población para la nueva administración de los sueros contra el Covid-19, “hay que distinguir entre el que no quiso vacunarse por motivos personales claros o aquellos a los que el mensaje no les llegó, a los que es fundamental volver a citar».

Según el titular de Sanidade, el sistema de aviso “falló” y por este motivo ya se «realiza un estudio» de los motivos de las ausencias y los rechazos a la vacunación, tanto las negativas a recibir las dosis de AstraZeneca, cuya vacunación está previsto que se retome la próxima semana tras la suspensión temporal, como las declinaciones del personal sanitario.

Problemas con la citación

En este sentido, solo se volverá a citar de forma inmediata a aquellas personas que no acudieron por los problemas técnicos. «Si no recibieron la llamada, no vieron el mensaje o teléfono estaba mal, por supuesto se les vuelve a llamar. De los que conscientemente no fueron, registramos esa renuncia y quedan pendientes de ser llamados», ha explicado. Aquellos que decidieron no recibir la dosis de la vacuna, serán «etiquetados» en el sistema de salud pública con la referencia al rechazo y, una vez que finalice el proceso de inmunización, se les volverá a llamar, ha asegurado el conselleiro en una entrevista con Europa Press.

García Comesaña también se ha referido a la polémica surgida en torno a la vacuna de AstraZeneca y ha defendido la decisión de seguir adelante con la vacunación masiva del pasado fin de en Galicia. «La decisión se toma en base a informes (de la EMA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), evidentemente uno siempre puede pensar en varias alternativas ¿no?. Pero cuando se apoya en informes técnicos oficiales, es relativamente más sencillo, no voy a decir fácil», justificó.

Vacunación masiva

La citación masiva para recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a cerca de 19.000 personas de entre 50 y 55 años fue, en palabras del conselleiro, una «prueba de concepto», «algo más», incluso. «Un ensayo para el sistema de llamamientos masivo, una de las piezas importantes de esta prueba», ha explicado. El «objetivo» de este sistema es contar con «información fiable» sobre si la persona convocada «ha recibido el mensaje» y si acudirá o no a la cita para «garantizar que no haya que retornar ninguna dosis».

Además, preguntado sobre posibles penalizaciones a quienes hayan rechazado inocularse la vacuna de AstraZeneca, García Comesaña ha aclarado que “no se saca de la lista” a estas personas. «Si alguien ha dicho que no quiere ponerse esta, tendremos que seguir adelante. Si este ciudadano dice que se lo ha pensado mejor y quiere vacunarse, estará abierto un proceso para poder incorporarse», ha esgrimido.

Es más, ha insistido en que «en cualquier momento puede solicitarla». «O una vez finalizado (el plan de inmunización) y tengamos una serie de personas que han renunciado, lo lógico será volver a decirles ‘oiga, usted renunció, ¿quiere ahora vacunarse?'», ha expuesto. Además, García Comesaña se ha referido también a la necesidad de suministrar esta vacuna a personas que no presenten cuadros de riesgo.

En este sentido, ha recalcado el futuro pasa por que «algún factor de riesgo asociado a esos efectos, de forma preventiva, haga excluir a personas de la vacunación con esas dosis», en referencia a las que presenten determinados efectos secundarios, como los que inicialmente se atribuyeron a AstraZeneca. Dicho esto, ha matizado que «hay que recordar que es un número de casos muy pequeño con el que, estadísticamente, va a ser muy difícil decir que son factores de riesgo de forma clara». «Pero probablemente el camino vaya por ahí», ha apostillado.