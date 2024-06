Lorenzana: «Está claro que Altri va a tener que corregir y matizar en la tramitación de su proyecto»

María Jesús Lorenzana (A Coruña, 1981), conselleira de Economía, Industria e Innovación, tiene en su cartera de Gobierno mucho de los asuntos claves de la estrategia industrial de Galicia para las próximas décadas. En una entrevista concedida a Economía Digital Galicia, la dirigente política asegura que no le sorprende las 23.000 alegaciones, «que no 23.000 alegantes», que ha recibido el proyecto de Altri en Palas de Rei. Defiende la política que es esperable, siendo la propuesta industrial más grande que ha llegado a Galicia «en los últimos cincuenta años» e insiste, a la hora de hablar de posibles ayudas públicas, que el Ejecutivo central «no puede castigar a Galicia, siendo este un proyecto también bueno para toda España».

Comencemos por Alcoa. Han llegado a un acuerdo con empresa y Estado para poder estar presentes en todo ese proceso de búsqueda de un comprador. Sin embargo, por las declaraciones de la multinacional, nunca queda claro si su intención es la venta o el cierre. ¿Qué puede decirnos de las ofertas?

Siempre lo he dicho. A nosotros como Gobierno y a mí como conselleira me resulta complicado saber la intención de esta compañía, y esto complica mucho todo. Lo que más nos preocupa es que se trata de una fábrica importantísima en Galicia, en esa zona, y además con 1.000 empleos. El procedimiento de venta está abierto y estamos sujetos a una cláusula de confidencialidad que firmamos con ellos para poder trabajar también nosotros en el análisis de las distintas ofertas. Sí, se han presentado ofertas no vinculantes. No puedo decir cuáles son y Alcoa está ahora examinando lo que se ha presentado. Lo que yo tengo que pensar es que Alcoa quiere vender desde el punto y hora en que ha abierto un proceso de venta de la fábrica, pero bien, digo lo que digo siempre en el Comité de Seguimiento: Alcoa tiene un acuerdo firmado y una serie de inversiones que tiene que hacer y tiene una responsabilidad ambiental enorme en lo que ha generado en todo el proceso productivo. Eso lo tiene que cumplir sí o sí. Si se queda, tiene que cumplirlo para continuar desempeñando su actividad y si vende y se va y no hace las inversiones, en ese acuerdo hay un aval que tiene que dejar. En cualquier caso, Alcoa no puede cerrar de hoy para mañana, porque tiene una responsabilidad ambiental. Nosotros lo que tenemos que hacer es velar porque los acuerdos con los trabajadores se cumplan y, desde luego, si se produce una venta, velar por el empleo como estamos haciendo en As Pontes con los procesos de transición justa.

¿Ustedes han recomendado o se han puesto en contacto con algún eventual interesado?

Nosotros nos hemos ofrecido desde el inicio. Desde el momento en el que ellos abrieron este procedimiento, lo que demandamos fue la firma de ese convenio de colaboración, que se tardó en firmar, debo decir, debido a las autorizaciones que esta empresa tiene que solicitar a Estados Unidos, donde está su central. Nos ha llegado, sí es verdad, algún nombre que hemos trasladado y estamos a disposición de, todo lo que nos llega, trasladarlo para su análisis. Pero, sobre todo, estamos en el análisis de los posibles compradores porque lo que hay que garantizar es la solvencia de la empresa que entre. Debe tener conocimiento industrial.

¿Hay fondos de inversión interesados?

No puedo decirlo ahora, porque sería ilegal. Nos costó mucho ya que nos dejasen entrar en este proceso. Nuestro papel es velar porque quien entre tenga el conocimiento industrial necesario para mantener la actividad, que se realicen las inversiones necesarias y comprometidas y que se haga el tratamiento ambiental que corresponde. Esto es clave tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de mantener la actividad y ahí si que no vamos a pasar nada. Vamos a ser muy estrictos porque lo tenemos que ser.

Pasamos a Altri. El proyecto de la fábrica de fibras textiles alarma a una parte de la población y prueba de ellos son las 23.000 alegaciones que ha recibido. ¿Contaba con esta oposición? Y, por otro lado, ¿Este número ralentizará mucho los tiempos de tramitación del proyecto?

Lo primero que hay que decir es que son 23.000 alegaciones pero no son 23.000 alegantes. Hay personas físicas o jurídicas que han firmado varios tipos de alegaciones. Ahí hay 23 modelos que es un poco como se está trabajando, aglutinando las alegaciones que son similares para dar una idéntica respuesta. No estoy sorprendida porque se trata del mayor proyecto industrial que ha llegado a Galicia en los últimos 50 años, no es comparable con nada que haya habido. Por supuesto nuestra legislación a día de hoy está mucho más avanzada de lo que estaba hace 50 y hace 25 años. Creo además que tiene que ser así. Es sano y es adecuado que la ciudadanía se exprese. ¿Que puede ralentizar? Efectivamente lleva más analizar 23.000 alegaciones que 100, pero en un procedimiento que ronda un año, la ralentización puede ser de un mes o dos pero no es relevante teniendo en cuenta la magnitud del proyecto. Hay que analizar muy bien las alegaciones, para que lo que se estime sea demandando a la empresa.

¿Altri está en condiciones de realizar cambios en el proyecto debido a las alegaciones?

Creo que una compañía que presenta un proyecto de 1.000 millones de euros tiene las condiciones para hacer las modificaciones en el proyecto que tenga que hacer. Ya llevan invertido millones de euros para haber llegado a este punto de madurez del proyecto. Deberían estar en condiciones, pero lo que está claro es que en la tramitación van a tener que corregir cosas, sería prácticamente imposible lo contrario. No conozco ningún proyecto de esta envergadura que después de toda la tramitación ambiental no tenga cuestiones que matizar o que corregir, que compensar. Lo tiene que hacer y creo que es una empresa que no nació ayer y que está acostumbrada.

En cualquier caso, más allá de los trámites ambientales, Altri ha dejado claro que necesita fondos públicos para que el proyecto salga adelante. Sin embargo parece que, de momento, no hay un paraguas dentro de los PERTE al que pueda acogerse. Ustedes han reivindicado que se estudie el mismo tratamiento específico, por ejemplo, que el Gobierno dispensó para Arcelor Mittal, que pudo acceder a ayudas millonarias dentro del PERTE de la descarbonización.

De los 33.000 millones de euros de los PERTE industriales, un 50% está en los ministerios, sin convocar. Y, del otro 50% que han convocado, está adjudicado un 28,70%, según datos revisados hace 15 días. ¿Dónde está el paraguas? La pregunta es qué van a hacer con esos miles de millones destinados a la transformación industrial y económica de España. No sabemos qué tratamiento se le está dando a este proyecto desde el ministerio. Cuando se solicita una excepción como proyecto singular para Arcelor Mittal en ningún momento se espera a que se tenga la tramitación ambiental para solicitar esa ayuda. Es decir, la ayuda se solicita y la tramitación ambiental sigue, como tiene que ser porque, si queremos ser un polo de atracción de inversiones, tenemos que tener una tramitación ágil, lo que supone hacer los procedimientos de manera paralela. Evidentemente, si la tramitación ambiental no sale favorable el proyecto no se hace, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Eso que se hizo en Asturias no se está dando con el proyecto de Altri. Están esperando –entendemos, porque no nos han dado otra respuesta– a ver cómo evoluciona la tramitación administrativa. Lo único que pido es que no se castigue a Galicia y a España. Si este proyecto es viable, que tenga financiación. No pido que se priorice un proyecto sobre otro, es que hay dinero. Repito, hay 33.000 millones en PERTEs industriales y la mitad no está convocado.

Estando el Partido Socialista en el Gobierno y con la oposición que el proyecto ha suscitado en una parte del PSOE gallego, especialmente en el lucense, ¿realmente cree que hay voluntad de que acceda a ayudas públicas?

Es necesario que el PSOE se defina y eso implica que no puede estar pidiendo un desarrollo industrial en Galicia y por otro lado frenándolo. Tienen que tener coherencia. Hay que recordar que todos los grupos del Parlamento aprobamos una moción conjunta para promover este proyecto. Sí creo que hay política detrás de esto e, insisto, lo que pido es que no se castigue a Galicia. No nos podemos adelantar a las resoluciones ambientales. Antes o después los técnicos harán su trabajo, habrá una tramitación favorable o no y habrá correcciones que si no se pueden hacer, pues ahí terminará el proyecto. Pero esto no es una cuestión técnica, la pregunta es, si este proyecto es viable, entonces dónde estará el Partido Socialista. Tiene que tomar una postura, tener una valentía y posicionarse.

El desarrollo eólico también suscita una considerable polémica en la comunidad. ¿Cómo cree la Xunta que se puede llegar a un entendimiento? Y, por otro lado, ¿no siendo en entredicho su acción al respecto cuando la Justicia ha tumbado la tramitación de muchos proyectos?

Lo primero que hay que dejar claro es que hay que seguir el procedimiento establecido y que el sistema judicial en España funciona y va a funcionar. De eso no hay ninguna duda. A partir de aquí, las resoluciones del TSXG están produciendo de facto una parálisis económica e industrial en la comunidad y eso también es así. Y el deber del Gobierno, que cree en el trabajo bien hecho de los funcionarios y cree que lo hemos hecho bien, es recurrir. Y nos están dando la razón. El Supremo nos ha dado la razón en las primera sentencias y el TSJ de Madrid, con proyectos con informes hechos aquí pero autorizados, por el número de megavatios, en la Comunidad de Madrid, con idéntico procedimiento, falla a favor de la Xunta de Galicia en procedimientos que el TSXG está entendiendo de manera distinta. Con lo cual, estamos con un Estado de derecho con separación de poderes con un poder judicial que funciona y debemos seguir los cauces establecidos. Y ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es necesario continuar trabajando en una planificación eólica muy ligada a la industria, eólica y de las energías renovables, y es en lo que estamos. El desarrollo de esta energía tiene que ir siempre pensando en abaratar la energía a los consumidores gallegos, bien sean industrias o bien sean ciudadanos. Ese es el trabajo que el presidente Rueda empezó ya en la anterior legislatura: tenemos que planificar el desarrollo industrial y ser capaces de planificar ese desarrollo y ser capaces de conseguir que la energía sea más barata para las industrias y para las familias gallegas. A veces la gente se cree que estamos en el tope de la energía renovable y, en verdad, no vamos a ser autosuficientes ni lo vamos a ser nunca, pero tenemos que ir poco a poco avanzando y conseguir que la energía se quede en Galicia. Para eso hemos elaborado el proyecto de ley de Recursos Naturales, que ya ha entrado en el Parlamento y que ya prevé que los proyectos que se hagan en Galicia de economía renovable tienen que repercutir en el territorio. Para eso también hemos creado de la mano de Impulsa, la RDG, la sociedad de Recursos de Galicia, un instrumento muy bueno para apoyar el desarrollo de las renovables en Galicia y conseguir trasladar a los territorios beneficios por la implantación de estas energías. El gran reto de la legislatura es abaratar la energía para los ciudadanos gallegos. Nosotros vamos a priorizar el proyecto que abarate más la energía al gallego y que repercuta mejor en el territorio.

Por cierto, sobre la eólica marina, teniendo en cuenta el necesario entendimiento con el sector pesquero, los promotores creen que las primeras subastas en Galicia podrían llegar en 2025…

La tramitación de la eólica marina va mucho más lento de lo previsto y, además, el procedimiento es larguísimo. Ahora mismo, en mi opinión, hablar de 2025 no es realista, porque estamos aún con el real decreto, que se abrió a una fase de alegaciones. Nosotros presentamos alegaciones de la mano del Observatorio de la Eólica Marina. El decreto se tramitará, pero después necesita de una orden de desarrollo y una vez que se saquen los concursos, todos y cada uno de los proyectos tienen que pasar una evaluación ambiental, por lo que mirad de los tiempos de los que estamos hablando. Nosotros estamos reclamando que se acelere el proceso porque, además, hay mucho negocio de desarrollo de componentes vinculado a la actividad eólica, que es lo que nos va a hacer despuntar es descarbonización. Pero es el Ministerio el que está ralentizando muchísimo la tramitación. Ahí hay una cuestión que quiero destacar: una plataforma experimental, que nos han dado 8 millones de euros de ayuda el Igae y que nos tienen parada la tramitación ambiental el Gobierno cuando es clave por varias cosas. Primero, porque experimenta con las tecnologías, lo que es importante para todas esas empresas que quieren venir aquí y se puede mirar la compatibilidad de las mismas con el medio marino, por lo que las cofradías también piden que vaya adelante. En el País Vasco hay un parque experimental aprobado… voy a lo mismo, que no se castigue a Galicia.

Habló ante de la sociedad Recursos de Galicia, que comparte accionariado por cierto con la sociedad Impulsa, de búsqueda de proyectos tractores. ¿Por su naturaleza están condenadas a entenderse pero, también a integrarse en un futuro?

No. Impulsa y Recursos de Galicia son dos cosas distintas. RDG es una utility al uso de otras que hay en Europa que tiene que todavía que coger muchísima marcha y debería tener una vida muy larga, para que de aquí a diez, quince años, las familias gallegas tengan una energía más barata que en el resto de España porque también la producimos aquí, este es el resumen. Ese es el intrumento que va a ayudar a traer luz más barata y beneficios sociales. Pero Impulsa es otra cuestión, es una sociedad que nace en un momento postpandémico, cuando se empiezan a articular los fondos Next Generation y nace con la idea de conseguir proyectos transformadores que se puedan desarrollar en Galicia. Impulsa nace en un momento histórico específico y está avocada a ese momento. El futuro de Impulsa habrá que irlo viendo.