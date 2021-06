Los mayores de 18 años podrán pedir vez para vacunarse del Covid

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) habilitará un sistema para que los mayores de 18 años puedan pedir cita para vacunarse del Covid. La Xunta pondrá en marcha una web a partir del 1 de julio en la que, de manera voluntaria, podrán solicitar la vacunación en los huecos que queden libren durante la campaña regular. Al tratarse del mes de julio, si las previsiones no fallan, Sanidade estará vacunando a la población entre 30 y 39 años, pero aprovechará el sistema de petición de cita para vacunar a otras edades en los “huecos”, según explicó el conselleiro de Sanidade.

Julio García Comesaña expuso que el Sergas tendrá dos procedimientos paralelos de llamada: llenar «por defecto» la agenda de vacunación a través de SMS empezando por los pacientes de 39 años e incluir «huecos por el medio» con aquellas personas de más de 18 que hayan pedido cita voluntariamente.

En un encuentro con periodistas organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), adelantó que el servicio para poder solicitar la vacuna estará activo a partir del uno de julio.

El final de la mascarilla en la calle

El conselleiro también apuntó que la obligatoriedad de la mascarilla en exterior puede desaparecer próximamente. No obstante ha reconocido que no le «disgustaría» que este elemento de protección permaneciese durante un tiempo no solo en interiores, sino también en personas «inmunodeprimidas» y en aquellas que «creen que pueden estar contagiadas» de coronavirus o de cualquier otro patógeno transmisible.

«Ojalá se quedasen y cuando creemos que tenemos un tipo de infección protejamos a los demás. Ojalá nos quedara eso, y yo soy optimista y creo que en algunos casos nos va a quedar», afirmó.