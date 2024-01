Marea humana en Santiago contra el vertido de pélets

Gran movilización social esta mañana en Santiago de Compostela debido a la manifestación convocada por colectivos ambientalistas y en defensa del mar contra el vertido de pélets. A menos de un mes de las elecciones gallegas, la manifestación acabó teniendo también un marcado tinte político, ya que fue apoyada por todos los partidos de la oposición en Galicia.

Acudieron candidatos y candidatas que aspiran a presidir el Gobierno gallego a partir del próximo 18F, como Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG-PSOE), Marta Lois (Sumar) e Isabel Faraldo (Podemos). También participó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Organizaciones ecologistas y de defensa del mar se movilizan este domingo en la capital gallega por la crisis productiva de las rías y contra la gestión del vertido de pélets EFE/ Lavandeira Jr

Acuérdate del mar cuando vayas a votar; No somos furtivos, somos marineros; Las mariscadoras lloran, las mariscadoras no facturan, fueron algunas de las consignas que se pudieron escuchar durante la manifestación.



Aunque la contaminación por pélets no es comparable con el desastre ecológico que ocasionó el hundimiento del Prestige en noviembre de 2002, numerosos colectivos hicieron alusión a la marea negra causada por el petrolero y exhibían pancartas con el lema Nunca Máis que surgió para reclamar responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas por aquel desastre.

Cambio de modelo

Los representantes de las plataformas en defensa de las rías de Arousa y de Muros-Noia recordaron que son sus asociaciones las que convocaron la «marea de indignación» que esta mañana recorrió las calles de la capital gallega.

Leer más: Sánchez se zambulle en las elecciones gallegas y conecta en directo con la manifestación por los pélets

Criticaron la dejación que a su entender hizo la Xunta de Galicia de sus competencias, «abandonando nuestro mar y con el marisqueo en serio riesgo de desaparición», afirmó Xaquín Rubido, biólogo e investigador y con una larga trayectoria de activismo en materia de medio ambiente, desde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa a la plataforma Nunca Máis.

Rogelio Santos, mariscador y presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Muros-Noia, recordó que el sector del mar se manifestó hoy en Santiago «para que las administraciones competentes y los partidos políticos nos escuchen».

«Sea quien sea el próximo presidente de la Xunta tiene que cambiar el modelo medioambiental, marisquero y pesquero para que podamos tener unas rías productivas para la gente del mar y para toda la población», afirmó.