Nadia Calviño acusa al PP de boicotear los fondos europeos

Nadia Calviño ha acusado al PP de lanzar una “campaña” para boicotear los fondos europeos que recibirá España y ha rechazado que las ayudas Next Generation estén priorizando a las comunidades gobernadas por el PSOE.

La vicepresidenta primera argumentó en el programa Espejo Público que cuatro de los seis territorios que más fondos han recibido hasta el momento tienen gobiernos dirigidos por los populares.

“El PP ha tratado de boicotear los fondos antes de la presentación del Plan de Recuperación, después de presentarlo y cuando nos iban a autorizar y dar los primeros pagos. Además, lo ha desarrollado a nivel nacional e internacional, y lo señalo porque no conozco ningún otro Estado donde el principal grupo de la oposición utilice el marco europeo para ir contra su propio país“, dijo Calviño.

La gestión de los fondos europeos

Preguntada sobre las críticas al Ejecutivo por no crear una agencia independiente que regule la concesión de estas ayudas, Calviño ha subrayado que ningún país europeo ha optado por un mecanismo similar, y ha insistido en que serán las Administraciones Públicas las encargadas de su despliegue.



“Es un programa de inversiones a 2026. Por eso no se trata de lo que se invierta en un mes, sino de iniciar ese flujo (…) No se trata de correr sin saber hacia dónde vamos“, ha defendido la también titular de Economía en respuesta a las críticas por la baja ejecución de los fondos.



Calviño ha destacado que para desplegar correctamente el Plan de Recuperación, hace falta que todos remen “en la misma dirección”, ya que se trata de un “programa de país” que exige “lealtad” institucional para aprovecharlo correctamente.