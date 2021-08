Nuevo revés judicial de la Xunta: adiós al certificado Covid en la hostelería

La Xunta consuma el naufragio. El Tribunal Superio de Xustiza de Galicia ha rechazado la petición del Gobierno gallego para exigir el certificado Covid en los locales de hostelería que se encuentran en el nivel alto y máximo de restricciones, una medida que nunca estuvo vigente a pesar de aplicarse y que ha encajado otro revés judicial en el intento de validarla.

El tribunal ha notificado su decisión en la mañana de este sábado y ha remitido la parte dispositiva de un auto cuyo contenido íntegro todavía no ha trascendido, sino que se dará a conocer en los próximos días. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco, consideró que la Lei de Saúde que puso en marcha entre reproches al Gobierno central por no hilvanar una normativa para la pandemia serviría para dar cobertura al certificado Covid, pero no ha sido así.

¿Cierres en la hostelería?

La decisión del TSXG de tumbar la solicitud de aval trasladada por la Xunta supondrá un cambio en la ruta prevista y en el mapa de restricciones. El Gobierno gallego advirtió este viernes que, de no contar con aval judicial, tendría que recurrir al cierre del interior de los establecimientos. Por este motivo, algunas asociaciones de hostelería se quejaron del recurso judicial contra la norma, mientras otras se felicitaban por el fin de la restricción.

Hasta ahora, el Ejecutivo autonómico exigía una prueba diagnóstica negativa reciente o el certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad para poder acceder al interior de los locales de hostelería en los niveles más altos de incidencia; y para los niveles medio y bajo en el caso del ocio nocturno. Pero ya no podrá hacerlo.

«En el caso de no autorizarse la medida de exigencia de certificados, esta regulación será revisada en la próxima reunión del Comité Clínico», dijo este viernes la Xunta.