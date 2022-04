Pablo Iglesias marca distancias con Yolanda Díaz: “Quizás me equivoqué”

A pesar de que, según el CIS, Yolanda Díaz se ha convertido en el principal activo electoral de Unidas Podemos, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias admitió este viernes que “quizás se equivocó” al designar a la ministra de Trabajo como sucesora al frente del espacio sin pasar por unas primarias. «Quizás me equivoqué, quizás eso no fue un acierto«.

La reflexión llama la atención cuando Iglesias designó públicamente a Díaz como su sucesora y cabeza visible en el Gobierno gobierno y cuando directamente la señaló como próxima candidata a la Presidencia. Sin embargo, las tensiones generadas por la idea de la política gallega de liderar una plataforma a nivel nacional donde el peso de las formaciones del espectro rupturista se diluyera han estado presentes todos estos meses.

«No tengo claro que fuera lo correcto. Quizá tendría que haberlo dejado en manos de los partidos para que organizaran unas primarias, eso habría sido mucho más previsible y mucho más democrático que dar mi opinión», ha dicho Iglesias en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

Evitar que Díaz se «desentendiera»

Iglesias, no obstante, indicó que, si no lo hubiera hecho así, le habrían criticado por dejar la decisión en manos de la militancia sabiendo que en unas primarias «cualquier candidato de Podemos iba a arrasar«. Al fin y al cabo, uno de los grandes handicaps en el liderazgo de Díaz es que es una política que no cuenta, de momento, con familia política propia dentro de la formación morada. No es militante de Podemos y abandonó Izquierda Unida tras desencuentros por las negociaciones fallidas con el PSOE en 2019. En este tiempo, no obstante, sus principales alianzas han estado en el entorno de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona.

«Hice lo que en aquel momento consideraba lo correcto. Entendía en aquel momento que la persona que debía hacer eso era Yolanda, y así se lo dije. Pero también sabía que si dejaba las cosas correr, y si al final eran las formaciones políticas las que tenían que abrir un proceso para elegir un liderazgo, Yolanda se iba a desentender«, agregó.

«Sintónía» con Errejón

Las palabras de Iglesias se producen justo cuando Díaz ha escenificado de forma pública su acercamiento o, al menos, su sintonía, con Íñigo Errejón, el líder de Más País. Fue en la presentación de una comisión de expertos sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental y a las puertas de que comience ese proceso de “escucha pública” del que ha hablado la ferrolana.

En ese acto, celebrado en Madrid, Errejón ensalzó la “sintonía política” con la vicepresidenta segunda del Gobierno. Destacó su esfuerzo por devolver la política a la vida cotidiana y la coincidencia entre ambos a la hora de “empeñarse frente a la ofensiva reaccionaria”. Algo, insistió, que es la “esperanza política que nos puede permitir mirar hacia adelante con optimismo”.