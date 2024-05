Pontón aplaude la amnistía: «Devuelve a la política lo que nunca tuvo que salir»

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG celebra la aprobación de la ley de amnistía ya que «devuelve a la política» lo que «nunca tuvo que salir» y ha dicho que se trata de un «triunfo de la democracia».

Preguntada por la aprobación de la norma este jueves en el Congreso de los Diputados, Pontón ha sostenido que consagra que «los conflictos políticos no deben de judicializarse, sino que lo que necesitan son vías de solución políticas».

Dicho esto ha señalado que «devuelve a la política lo que nunca tuvo que salir de ahí» por lo que ha dicho que se trata de «un triunfo de la democracia».

«Déficit democrático»

Por su parte, el portavoz de la formación en el Congreso, ¨Néstor Rego, ha destacado tras la aprobación de la Ley de Amnistía que España «sufre un déficit democrático» derivado de la Transición y cree que esta norma es «toda una lección de firmeza democrática frente al inmovilismo de la derecha» y supone «abrir una brecha de democratización en el Estado».

Así lo ha trasladado durante el pleno del Congreso, en el que Esquerra Republicana y Junts han sacado pecho de la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, que ven como una «victoria», pero han dejado claro que con esta medida no se acaba el independentismo y que su próxima parada es el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

«Hoy es un día histórico. Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre la nación catalana y la nación española», ha proclamado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien ha incidido en que la amnistía «no es perdón ni clemencia», sino «una victoria democrática y colectiva».

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Nogueras ha explicado que, a su juicio, no se habría llegado a necesitar esta ley si España «hubiese hecho una transición democrática real, especialmente a las cúpulas judiciales» y si PSOE y PP no hubieran «participado activamente la represión». «Esto no se arregla con un PSOE y unos partidos españoles acomplejados», ha avisado, a la vez que ha remarcado que esta no es una «ley de pacificación, sino de reparación».