Pontón pide “acelerar la vacunación” en lugar de imponer más restricciones

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, da su receta para hacer frente a los recientes repuntes del Covid-19 en Galicia. La líder de la formación nacionalista se muestra poco partidaria de endurecer las restricciones al entender que no se pueden “tomar las mismas medidas con casi un 60% de la población vacunada que cuando no había vacunas y, por lo tanto, el riesgo era mucho mayor desde el punto de vista sanitario”.

Así se ha pronunciado en una entrevista con Europa Press, en la que asegura que es “mejor dejar las cosas como están”. «Creo que, en este momento, tomar restricciones desde el punto de vista de las libertades, si tenemos un nivel de vacunación amplio, estamos viendo también que la incidencia en ingresos hospitalaria es limitada; pues creo que mejor dejar las cosas como están, siempre teniendo en cuenta que lo prioritario es la vida de las personas», ha analizado la líder nacionalista.

«El objetivo no es el toque de queda, ni restringir el ocio nocturno, ni restringir libertades; el objetivo tiene que ser salvar vidas», ha enfatizado Pontón, quien ha subrayado que, en su opinión, «a día de hoy hay mecanismos desde el punto de vista epidemiológico para no tener que ir a esas medidas que son más drásticas y que a nadie le gustan».

Pide más vacunas a la Xunta, el Gobierno y la UE

En esta línea, la portavoz nacional del BNG ha apremiado al Gobierno, la Xunta y la Unión Europea a acelerar el proceso de vacunación. “Estamos en un momento distinto porque la vacuna provoca que haya una mayor inmunidad a la hora de poder enfrentarse al virus. No creo que las medidas de hoy tengan que ser las mismas que hace un año», ha defendido, antes de pedir que las administraciones hagan “todo lo que esté en su mano para que las vacunas lleguen cuanto antes a la gente más joven». «Esa es la solución de futuro», ha incidido la dirigente nacionalista.

A su juicio, el problema no es que no haya vacunas, “sino que hay una opción de compra, que fue la que hizo la UE, que es limitada». «En este momento, se deberían abrir todas las posibilidades para que las vacunas lleguen cuanto antes al mayor número de personas posible. Sobre todo a la gente joven, que nos demostró en esta pandemia que hizo un gran esfuerzo de responsabilidad y ahora, cuando le tiene que llegar la vacuna, no le pueden decir que se va a ralentizar el proceso de vacunación», ha insistido.

Preguntada si en su planteamiento entra salirse de esa compra centralizada de la UE, Pontón ha contestado: «Lo que digo es que hay muchas opciones, incluso presionar a la Unión Europea para que las vacunas lleguen rápidamente a la gente».