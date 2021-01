Portugal endurece (aún más) su confinamiento: prohíbe rebajas y pone la lupa en el teletrabajo

La tercera ola del Covid-19 se propaga de forma rápida y uno de los países más afectados en estos momentos es Portugal. Este lunes, tan solo tres días después de imponer un confinamiento generalizado en el país, las autoridades lusas han optado por endurecer aún más las medidas. Los contagios y las muertes por el virus alcanzan cifras récord y durante el fin de semana, a pesar de las restricciones, se ha registrado más circulación de la esperada.

El primer ministro luso, António Costa, ha sido especialmente duro en sus declaraciones este lunes. “Vivimos el momento más grave de la pandemia”, dijo el dirigente, antes de anunciar nuevos ajustes en el confinamiento para prohibir la circulación entre municipios los fines de semana. El Ejecutivo luso también ha optado por endurecer restricciones en el sector de la hostelería y el comercio y por reforzar la vigilancia policial. Además, las autoridades quieren controlar que todo el que pueda teletrabajar lo haga.

Circulación disparada

“No es aceptable mantener este nivel de circulación”, avisó Costa, que se remitió a imágenes publicadas este fin de semana en el país vecino en los que se veía a grupos de personas paseando y conversando en espacios públicos.

“Quédense en casa, solo salgan para lo imprescindible”, insistió.

Hostelería

Desde el viernes, la actividad en el sector de la hostelería ya estaba limitada a entregas a domicilio y servicio para llevar. No obstante, a partir de ahora no se podrán vender bebidas en la puerta de los establecimientos y los productos no podrán ser consumidos en las inmediaciones.

Los restaurantes de los centros comerciales tendrán que cerrar por completo, sin derecho al take away.

Horarios

También se implementan nuevos horarios para los establecimientos autorizados a abrir en el confinamiento. Estos tendrán que cerrar a las 20.00 horas de lunes a viernes y a las 13.00 horas los fines de semana. En el caso de comercio de alimentos, estos podrán abrir hasta las 17.00 horas.

Por otro lado, se prohíbe la venta o entrega de productos en la puerta de los establecimientos de todo el comercio que no sea de alimentos. Quedan también prohibidas las campañas de rebajas, promociones y liquidaciones “que puedan promover la concentración de personas”.

Espacio público

El nuevo confinamiento portugués permite paseos en las inmediaciones de los domicilios, pero Costa avisó de que no se puede permanecer en los parques y jardines, donde se comenzará a colocar señalización a tal motivo.

Las autoridades lusas han pedido a los ayuntamientos que limiten aquellas zonas públicas de alta concentración, como los paseos.

La vigilancia policial se reforzará y se incrementará en las inmediaciones de los centros escolares, que permanecen abiertos. Del mismo modo, la lupa también se pondrá en el teletrabajo. Las empresas del sector servicios con más de 250 trabajadores tienen que enviar a las autoridades en un plazo de 48 horas una lista de los empleados que consideran imprescindibles para el trabajo presencial.