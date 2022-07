Rey Varela (PPdeG) vuelve a presentar su candidatura a la Alcaldía de Ferrol

El popular José Manuel Rey Varela encabezará en las elecciones municipales de 2023 en Ferrol la lista del Partido Popular, ciudad de la que ya fue alcalde.

Rey Varela es el actual presidente del PP en la ciudad, portavoz municipal del grupo mayoritario y diputado autonómico. El popular ha presentado este sábado en el Comité Ejecutivo de la formación su propuesta de candidatura a la Alcaldía, que se ratificará, probablemente, entre finales del verano y comienzos del otoño. Será la cuarta vez que Rey Varela lidere la lista del PP.

Decisión colectiva

El exalcalde asegura que su decisión es «colectiva» puesto que «muchas personas» se lo han pedido. «Tenemos la obligación moral de ofrecerles una alternativa al desgobierno de los últimos años. Nosotros somos la alternativa para unir a los que creen que Ferrol se merece y necesita un gobierno mejor», ha apuntado.

Rey Varela recuerda que su partido ha ganado las tres últimas elecciones municipales. En las primeras (2011), lo hizo con 13 ediles (mayoría absoluta) para gobernar; en 2015, pese a ser la fuerza más votada (11 actas) no consiguió los apoyos necesarios; y en 2019, con 12 concejales, se quedó muy cerca de una nueva mayoría, aunque el pacto de investidura entre PSOE (8), Ferrol en Común (3) y BNG (2) lo llevó de nuevo a la oposición.

«Ahora, en el peor momento que vivimos», señala Rey Varela, «Ferrol tiene el peor gobierno: no hay proyecto de ciudad, no hay presupuestos, no hay facilidades para la creación de empleo». «Ferrol necesita más que nunca un gobierno para trazar un nuevo rumbo, sin divisiones, un gobierno estable, cohesionado y que venga a trabajar y a gestionar desde el minuto uno. Un gobierno que salga de los ferrolanos y que no se deba a ningún partido, solo a los ferrolanos», ha remarcado.

«Por responsabilidad», el futuro candidato del PP justifica su «paso al frente» al ver el «desgobierno de los últimos años: acuerdos de un minuto y enfrentamientos durante cuatro años». «Me presento», añade, «porque me lo pide la calle, los ferrolanos y las ferrolanas, que confían en mí y no puedo negarles la esperanza del cambio que desean».