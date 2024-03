Rueda abre fuego contra Pedro Sánchez tras el frenazo a los Presupuestos

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, carga contra Pedro Sánchez tras la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Rueda ha anunciado al término del Consello semanal del Ejecutivo gallego que ha encargado a la Consellería de Facenda que elabore un informe sobre las consecuencias de la que, a su juicio, es una «malísima noticia».

En este sentido, el titular de la Xunta en funciones ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considere que sacar adelante las cuentas estatales no es «prioritario» tras «aprobar la ley que le sirve para seguir en el poder» -en referencia a la amnistía-.

«Creo que hace tiempo que en España no hay un gobierno y creo que esta decisión lo confirma», ha declarado Rueda, que advierte de los posibles efectos negativos que puede tener para comunidades como Galicia la no aprobación de los Presupuestos.

El BNG cree que hay margen

En paralelo, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha afirmado que el Gobierno tiene margen y cuenta con los «mecanismos suficientes» para cumplir con la agenda gallega, a pesar de que haya renunciado a presentar los Presupuestos de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña.

Sobre este punto, Rego cree que se pueden «hacer las modificaciones necesarias» para llevar a cabo las cuestiones recogidas en el acuerdo de investidura entre el Bloque y el PSOE para 2024, que entre otros puntos pasan por impulsar las cercanías ferroviarias, bonificaciones en la AP-9 y la AP-53, estudios para modernizar la línea ferroviaria o la creación de tres juzgados de violencia machista en Galicia.

«Si el Gobierno dice que con los presupuestos prorrogados puede gobernar, el Gobierno podrá cumplir los acuerdos a los que llegó», ha comentado Rego, que no obstante ha criticado al Ejecutivo por haber renunciado a las cuentas sin antes constatar los apoyos que contaba en las Cortes. Además, Rego ha subrayado que el «objetivo» es velar por que se cumpla su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. «Para eso vamos a trabajar, no me quiero poner en otra hipótesis», ha zanjado.