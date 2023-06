Rueda desvela que Baltar tampoco repetirá como presidente del PP de Ourense

Manuel Baltar renuncia, de un plumazo, a toda la herencia política que recibió de su padre, José Luis Baltar. El presidente en funciones de la Diputación de Ourense, que este miércoles anunció que renuncia a tratar de mantener el cargo al no asumir su acta de concejal en Esgos, tampoco peleará por retener la presidencia del PP en la provincia, que defiende desde 2010.

No lo anunció Baltar sino el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, tras la celebración del Consello del Gobierno gallego. A preguntas de la prensa, el dirigente indicó que “seguro que cuando se celebre el congreso ya no optará, o por lo menos eso me transmitió”.

Presidente desde 2010

Manuel Baltar Blanco accedió a la presidencia del partido en Ourense en el año 2010 en un congreso en el que desafió directamente a Alberto Núñez Feijóo, que por aquel entonces llevaba un año como presidente de la Xunta. Baltar Pumar, su padre, tenía la intención de dejar el cargo a su hijo, pero el de Os Peares y su equipo promovieron un candidato alternativo, Jiménez Morán, en aquella altura alcalde de Verín. Fue una campaña especialmente tensa, con acusaciones cruzadas y en la que Mariano Rajoy acabó incluso por llamar al orden a los baltaristas que, en cualquier caso, ganaron en el Congreso.

Con la renuncia a concurrir a la presidencia del partido, el clan de los Baltar ponen fin a una etapa de control tanto del partido como de la Diputación de Ourense de más de tres décadas.

La Diputación, en el aire

Por otro lado, Rueda señaló que el PP buscará un candidato alternativo para la presidencia de la Diputación en lugar de Baltar. A pesar de ser la lista más votada, no consiguieron alcanzar la mayoría absoluta.

Este jueves, el alcalde de Ourense en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, indicó que la intención del PP es la de que presentar a su candidato a la Alcaldía de la capital, Manuel Cabezas.

El líder de Democracia Ourensana ha reconocido que «ha habido reuniones a alto nivel» para posibles pactos en el Ayuntamiento de Ourense, pero que la última información que le ha llegado «por radio macuto» es que Manuel Cabezas «quiere tomar posesión en la próxima investidura» y lo que «baraja» es que «como no podrá ser alcalde, se quedará como concejal para ser diputado e intentar ser presidente de la Diputación Provincial».

En cualquier caso, en las últimas horas, distintas voces apuntan con fuerza a la posibilidad de que el PSOE se acabe haciendo con el ente provincial. Para ello, en todo caso, sería necesario que facilitase en la ciudad de Ourense la investidura de Jácome. Todo está abierto.