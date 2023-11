Rueda reivindica la igualdad de los españoles ante un Pedro Sánchez que “no tiene límites”

Alfonso Rueda hace un llamamiento para «reivindicar la dignidad» y a decir «desde todas partes que nadie es más que nadie», algo que desde Galicia se hará “con especial fuerza y convicción”. El mandatario gallego también ha cuestionado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá «algún límite».

«Hay cosas por las que no vamos a pasar. En ningún caso. Todo lo que pensamos que nunca iba a pasar. ¿No se atreverán? Pues sí, se atrevieron. ¿Algún límite tendrá que haber? No, no hay ningún límite», ha censurado en la clausura del XI Congreso Autonómico de Novas Xeracións, que ha proclamado como nueva presidenta a Nicole Grueira. Rueda ha defendido que, en todo caso, ese límite lo pondrán «los que tienen hipotecado a quien les dio todo».

El presidente de la Xunta ha puesto en valor el papel de la juventud que, tal y como ha reivindicado, «es la que más se rebela y la que más dice que por ahí no vamos a pasar».

Comunidad reivindicativa

En este sentido, ha destacado la presencia de «tanta gente joven» en las manifestaciones convocadas por el PP el domingo pasado contra los pactos de Pedro Sánchez con Junts y ERC. «En este momento, que es más necesario que nunca decir que todos somos iguales, que no queremos discriminaciones, que nadie se tiene que sentir superior a nadie, que lo diga la juventud, orgullosamente gallega y orgullosamente española, es muy importante. Gracias por ser una parte importante del inconformismo y la no resignación», ha manifestado.

Asimismo, ha insistido en que Galicia es una comunidad «reivindicativa» de lo suyo, «sin querer que le quiten nada a nadie», que cree «en este país y en el conjunto que forman todas las comunidades». Para eso, ha subrayado, hace falta «un gobierno centrado y estable», una «isla de estabilidad» con una organización política «fuerte» y un partido «unido y con las cosas claras». «Eso sería imposible si no tuviéramos a tanta gente joven respaldándonos», ha zanjado.