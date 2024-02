Rueda ve clara la mayoría absoluta el 18-F: «Las encuestas coinciden en un suelo de 39 diputados»

Alfonso Rueda prevé seguir al frente de la Xunta de Galicia durante cuatro años más. El líder autonómico y candidato del PPdeG a las elecciones de este 18 de febrero ha rechazado «fijar metas» numéricas para los comicios del próximo domingo, aunque ha dado por segura la mayoría absoluta en el Parlamento gallego, situada en los 38 diputados.

«Vamos a hablar de 38 y todo lo que venga a mayores lo celebraremos», ha respondido el líder popular, en una entrevista concedida este viernes a esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado sobre cuántos escaños considera que va a obtener. «Todos tenemos claro que o 38 o nada», ha insistido Rueda, aunque trabaja para obtener un resultado «más cercano al que hubo hace cuatro años», con los 42 obtenidos por el ahora presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en unas «circunstancias muy difíciles» como fue la pandemia del 2020.

En este sentido, Rueda ha defendido «la mayoría de las encuestas coinciden en un suelo de 39» diputados, «incluso algunas hablan de 40». Todas «excepto el CIS«, que en sus últimos barómetros electorales deslizó la posibilidad de que el PP perdiese la absoluta. Al respecto, cree que si este organismo estatal publica más encuestas pondrá a los populares «cada vez en peor situación». «Pero ya sabemos de qué va eso y la credibilidad que tiene», ha apostillado.

El vaticinio de Rueda con Vox y Democracia Ourensana

No obstante, el presidente de la Xunta y del PPdeG no se quiere «obsesionar» con las encuestas, porque su objetivo principal es tener esos 38 para seguir gobernando. En este contexto, aunque ve «sólido» ese suelo, ha apelado a no confiarse y a movilizar a su electorado, porque «en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar» con los últimos días de campaña.

En esta entrevista, Rueda ha afirmado que Vox no va a obtener representación en el Parlamento gallego, algo en lo que «todas» las encuestas «coinciden». «Por lo tanto, cualquier voto que vaya a Vox estoy seguro de que lo celebrarán mucho en las sedes de la izquierda, especialmente en la del BNG».

Y ha vaticinado lo mismo, aunque con reservas, con respecto a Democracia Ourensana, el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. También cree que se va a quedar fuera del Pazo do Hórreo, aunque ha reconocido que es «un fenómeno muy local» y que se hace «difícil» predecir su rendimiento en unas autonómicas. En cualquier caso, confía en que el partido de Jácome «no sirva, ni muchísimo menos, para condicional el gobierno de la Xunta». «Por eso es tan importante tener 38 y no depender de nadie», ha añadido.

El voto emigrante

Para alcanzar esta mayoría absoluta, Rueda destaca la importancia del medio millón de gallegos en el exterior que pueden ejercer su derecho a voto, ahora ya sin tener que rogarlo previamente. Cree que la emigración «va a responder» y va a apoyar al PPdeG.

Para ello, el presidente confía en la relación «muy fluida» que mantiene la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta, que organiza «muchísimas iniciativas con ellos», como la estrategia ‘Retorna’, que favorece la vuelta de descendientes de gallegos a Galicia y que está «teniendo un éxito enorme». «La relación es muy estrecha y yo creo que son muy conscientes de los esfuerzos que hace la Xunta y de cómo se ha transformado Galicia desde que ellos salieron. Y creo que va a ser un voto que nos va a sorprender favorablemente, desde luego, y para eso estamos trabajando también», ha subrayado.