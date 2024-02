Rueda sufre para colocar su agenda en medio de una avalancha de críticas

La idea de representar una izquierda dividida en cuatro partidos frente a la opción continuista del PP en la Xunta no acabó de salir bien para Alfonso Rueda. BNG, PSOE, Sumar y Podemos apenas intercambiaron golpes entre sí y lanzaron un ataque conjunto, casi coordinado, contra el presidente del Gobierno gallego, que comenzó titubeante y no logró colocar sus mensajes hasta la segunda parte del debate en la CRTVG, el único al que, por el momento, decidió presentarse el líder del PPdeG.

Por el nuevo plató de la televisión pública desfilaron temas exóticos, desde la tía de Alfonso Rueda que dirige el centro tecnológico Cetmar, a la foto del presidente de la Xunta en una de las manifestaciones de Galicia Bilingue, una entidad que defiende postulados lingüísticos similares a los de Vox; o el cargo de la exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, en el grupo de renovables Greenalia. Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro asentaron la idea de que el PP triplicó la deuda de Galicia sin conseguir generar empleo. Rueda anunció una ampliación de la rebaja del impuesto de sucesiones y trató de apuntar que, si él no ganaba las elecciones, llegaría una subida del impuesto, pero pasó la mayor parte del tiempo defendiéndose. No fue hasta la mitad del debate, tras una enganchada con Ana Pontón por el gallego, cuando logró introducir sus mensajes.

La agenda de Génova en San Marcos

Buena parte de ellos tenían que ver con la política estatal. Rueda comenzó argumentando que debido a la condonación de deuda a Cataluña «cada gallego tendrá que pagar 400 euros», incluido, «si hay algún bebé que ahora está durmiendo mientras nos ven los padres, ese bebé también tendrá que pagar 400 euros». Posteriormente, señaló al BNG por acudir a una movilización en favor de los presos de ETA que mataron a gallegos y rescató, aludiendo al programa de los nacionalistas, la imposición del gallego, un lema de la campaña de 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo arrebató la Xunta al bipartito conformado por Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana.

El enfrentamiento con Pontón, a la que acusó de liderar una «sucursal del independentismo» y de representar aquello de lo que quiere «liberar a Galicia», polarizó el debate en las dos fuerzas que, a tenor de las encuestas, tienen opciones de presidir la Xunta. Sin embargo, Rueda también polemizó con Besteiro, argumentando un teórico maltrato del Ejecutivo central hacia Galicia, que se expresaría en, cuando menos, dos cuestiones: el atasco en la llegada de los fondos Next Generation, que sería generalizado pero de gran importancia en la comunidad; y el recurso contra la Lei del Litoral. «Esto no se atreven a hacerlo con Cataluña, ni de broma», aseveró el presidente autonómico.

Rueda finalizó su intervención en el debate pidiendo que no le voten quienes quieren un presidente que les engañe. «Si quieres un presidente te quite lo tuyo para dárselo a los independentistas, no me votes», añadió, dando cuerda a un elevado número de vídeos en redes sociales donde aparece el líder del PP pidiendo que no le voten, pero sin la primera frase. «Te pido el voto, sobre todo, porque en mí sí que puedes confiar. Yo sí que tengo palabra», finalizó Alfonso Rueda.