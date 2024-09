Un ex alto cargo de Adif señala a Pardo de Vera por el ‘caso Koldo’

Las declaraciones del caso Koldo traen malas noticias para la expresidenta de Adif, la lucense Isabel Pardo de Vera. El que fuera jefe de personal del gestor de infraestructuras ferroviarias, Michaux Miranda, ha asegurado ante el juez que fue Pardo de Vera quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa investigada en la causa que gira en torno a la compra de mascarillas.

La declaración como investigado de Miranda llega después de que, el ex secretario del Consejo de Administración de Adif, Guillermo Martínez, asegurara que la orden de firmar con la empresa vino de Miranda, y que éste habría reportado sobre esa decisión a Pardo de Vera. Martínez compareció en calidad de testigo.

La declaración de Miranda

Miranda, que únicamente ha contestado a preguntas de su defensa y de la Fiscalía, también ha aprovechado su declaración para calificar de «despropósito» la auditoría interna encargada por el actual titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press. Esa auditoría desveló una orden ministerial firmada por José Luis Ábalos en la primera compra a Soluciones de Gestión donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de «tan solo 38 minutos».

Otras fuentes consultadas indican que Miranda ha explicado la adjudicación a Soluciones de Gestión, ha detallado el contrato y ha sostenido que el tiempo le dió la razón, considerando un acierto la adjudicación. Precisamente, respecto a esa adjudicación, Miranda ha recordado que la misma ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la IGAE, sosteniendo que ambas no observaron ninguna irregularidad en la adjudicación.

Miranda también ha asegurado, según las citadas fuentes, que fue felicitado por el Consejo de Administración de Adif por la rapidez con que se tramitó la adjudicación y por el cumplimiento, según él escrupuloso, de la misma. Y es que, ha zanjado, la empresa había entregado los 5 millones de mascarillas en tan solo un mes.

Lenin y el teléfono de Soluciones de Gestión

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, también ha tomado declaración este jueves como testigo a Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

Las fuentes consultadas señalan que Belmar ha afirmado que fue su jefe, José Antonio Rodríguez, alias Lenin, ex diretor del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el que le habló de Soluciones de Gestión. El propio Lenin, según Belmar, habría sido la persona que le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, el director ejecutivo de Soluciones de Gestión. Además, Belmar ha explicado que Interior no hizo pago anticipado para la adquisición de mascarillas porque, en sus palabras, no era legal hacerlo.