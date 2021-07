Una ingeniera química dirigirá la sociedad de la Xunta, Abanca y Reganosa para los fondos europeos

La Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia apuntala su cúpula. El ente creado por la Xunta de Galicia, Abanca, Reganosa y Sogama para canalizar los fondos europeos ha anunciado la elección de Enyd López como nueva directora general.

Ingeniera química y licenciada en Químicas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Enyd López recala en la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia tras desarrollar su carrera profesional como experta en economía circular. Y es que López lideraba hasta ahora Galicia Saica Natur, “un área de negocio perteneciente al Grupo Saica que opera en el ámbito de la economía circular y la gestión de residuos. Anteriormente dentro del mismo grupo dirigió en varios puntos de España otros equipos, divisiones y delegaciones”, avanza la Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia ha confirmado también el nombramiento de la catedrática Amparo Alonso, experta en inteligencia artificial, y de Rosa María Sánchez-Yebra, vicegobernadora do Banco de Desenvolvemento do Consello de Europa, como consejeras de la sociedad, tal y como adelantó Economía Digital.

De Francisco Conde a González-Laxe

“El conocimiento de estas tres personas resultarán de gran utilidad a la compañía mixta en su labor de impulso de iniciativas tractoras que incidan en la dinamización, progreso y transformación de la economía gallega a través de un modelo verde y digital”, asegura la Xunta a través de un comunicado.

Con estos nombramientos, la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia eleva su presencia femenina en su cúpula, una cuestión que fue criticada en su momento por la oposición, ya que en el momento de la presentación no contaba con ninguna. La Xunta alegó en su momento que tenía atada la incorporación de dos directivas, pero que no podía anunciarlo por no haber recibido todavía la autorización de los organismos a los que pertenecían.

Además de Enyd López, Amparo Alonso y Rosa María Sánchez-Yebra, la sociedad que canalizará los fondos europeos estará presidida por Francisco Conde, vicepresidente económico de la Xunta, que tendrá como número dos al consejero delegado de Abanca, Francisco Botas. En el consejo de administración también figuran los conselleiros de Facenda y Medio Rural, Valeriano Martínez y José González, respectivamente; el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas; el director general de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales de Abanca, José Eduardo Álvarez-Naveiro; el responsable de Asesoría Xurídica de Abanca, Eduardo Cortizo; el expresidente da Xunta y catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña, Fernando González Laxe; y el también catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, Santiago Lago-Peñas.